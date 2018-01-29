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ما سرّ الورود البيضاء على البساط الأحمر لحفل الغرامي؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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أقيم مساء أمس حفل #الغرامي Annual Grammy Awards بنسخته الـ60 في مدينة نيويورك. وقد وصلت النجمات إلى الحفل مع ورود بيضاء تعبيراً عن مساندتهن لحملة #metoo المناهضة للتحرش الجنسي.

أناقة #النجمات على البساط الأحمر ابتعدت عن الأفكار المجنونة التي عوّدتنا عليها بعضهن في مثل هذه المناسبة. فكيف بدت إطلالاتهن ومن تستحق لقب الأكثر #أناقة من بينهن؟

- اختارت لايدي غاغا، المعروفة بأفكارها الغريبة في مجال الأناقة، إطلالة أقرب إلى الكلاسيكية حملت توقيع Armani Prive وتألّفت من جامبسوت من الدانتيل رافقته تنورة طويلة. وقد زيّنت كتفها بوردة بيضاء.

- تألّقت النجمة ريتا أورا بثوب طويل من المخمل الأسود من دار Ralph&Russo البريطانية تزيّنت ببريق أحجار الكريستال.

ريتا أورا ريتا أورا

- اعتمدت النجمة كاتي هولمز ثوباً عاري الكتفين تميّز بخامته السوداء البرّاقة. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم Zac Posen.

كاتي هولمز كاتي هولمز

- اختارت النجمة المثيرة للجدل مايلي سايروس إطلالة تميّزت بالكلاسيكية، وتألّفت من جامبسوت مخملي حمل توقيع دار Jean Paul Gaultier. وقد حملت بيدها وردة بيضاء دعماً لحملة #metoo.

مايلي سايروس مايلي سايروس

- تألّقت النجمة بينك بثوب مبتكر عاري الكتفين مغطّى بالكامل بالريش الملوّن من توقيع Armani Prive.

بينك بينك

- اعتمدت النجمة كاردي بي ثوباً باللون الأبيض من Ashi Studio نسّقته مع مجوهرات ماسية من Messika Paris.

كاردي بي كاردي بي

- اختارت النجمة آشنتي ثوباً طويلاً باللون الذهبي من دار Yas Couture للمصمم إيلي ماضي.

آشنتي آشنتي

- تألّقت النجمة كاميلا كابيللو بثوب أحمر عاري الكتفين من تصميم Vivienne Westwood.

كاميلا كابيللو كاميلا كابيللو

- تميّزت العارضة كريسي تايغن بثوب فضيّ لامع من Yanina Couture تناسق بامتياز مع معالم حملها البارز.

كريسي تايغن كريسي تايغن

- اختارت العارضة الشهيرة هايدي كلوم ثوباً من الدانتيل الأسود من Ashi Studio وتوقيع المصمم السعودي محمد آشي.

هايدي كلوم هايدي كلوم

- تألّقت النجمة هايلي ستاينفلد بثوب أبيض عاري الكتفين من Alexandre Vauthier نسّقته مع حذاء عالي الساق باللون البنفسجي المعدني.

هايلي ستاينفلد هايلي ستاينفلد

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