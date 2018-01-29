هكذا تزيلين الأقنعة التجميلية المحضرة في المنزل

يسهل إزالة بعض أقنعة الوجه بعد جفافها والانتهاء من مهمتها في تنظيف وترطيب وتغذية وشد البشرة. وتجف بعضها لتشكل قشرة سميكة قد يكون من الصعب إزالتها، خاصة تلك الأقنعة المصنوعة باستخدام البيض والشوفان والحليب والأفوكادو.

إليك بعض الطرق العملية لإزالة أقنعة الوجه المحضرة في المنزل.

- احرصي على أن يكون القناع الذي ستصنعينه في المنزل مناسباً لنوع بشرتك. وتعرفي على خصائص المكونات التي ستستخدمينها للاستفادة إلى أقصى حد وتحقيق النتائج المرجوة. كوني لطيفة جداً عند إزالة قناع الوجه لأن بشرتك ستصبح ناعمة جداً بعد تطبيقه. واحرصي على إزالته دون إلحاق أي أذى ببشرتكِ.

- من السهل إزالة أقنعة الوجه الخفيفة المصنوعة باستخدام الفواكه وعصائر الفواكه مثل الموز والخوخ والخيار والممزوجة مع الليمون واللبن الزبادي. إذا كانت بشرتك عادية أو مختلطة، استخدمي الماء الدافئ لشطف قناع الوجه وإزالته. وتتطلب بعض الوصفات استخدام صابون لطيف مع الماء الدافئ. اتبعي ذلك بغسل الوجه بالماء البارد من أجل إغلاق المسام. وحين يتم استخدام أقنعة الوجه الخفيفة هذه على البشرة الجافة، عليك استخدام الماء البارد لإزالتها. فالماء الدافئ سيزيل المزيد من زيوت البشرة ويزيد جفافها.

- أقنعة الوجه المصنوعة من الكركم هي أقنعة تقليدية للوجه تستخدم من قبل العرائس قبل أسبوع من الزفاف. ويتم مزجها مع دقيق الحمص ومسحوق خشب الصندل والماء وزيت اللوز. وحين يتم تركها على الوجه لمدة تقارب خمس إلى عشر دقائق، استخدمي راحتي يديك والجزء الداخلي من الأصابع لوضع ضغط خفيف وفرك العجينة الجافة. وقد يستغرق هذا بعض الوقت، خاصة عند إزالة القناع الجاف عند خط الشعر حيث يعلق على أطراف جذوره.

- قد يكون من الصعب إزالة بعض أقنعة الوجه المصنوعة من المنزل باستخدام الأفوكادو والشوفان والطين لأنها تتصلب لتشكل طبقة سميكة يابسة. استخدمي الماء الفاتر ومنشفة وجه وضغط لطيف ولكن ثابت لإزالة هذا النوع من أقنعة الوجه بنجاح. انقعي المنشفة في الماء الفاتر واعصريها للتخلص من الماء الزائد. ابدئي بفرك القناع بدءاً من أعلى الجبين، على طول خط الشعر. استخدمي فقط زاوية واحدة من المنشفة. فقد يتطلب الأمر عدة مسحات قبل إزالة القناع من منطقة واحدة. استخدمي بقعة نظيفة من المنشفة حين تشعرين أن البقعة التي تزيلين بها امتلأت بالعجينة. إذا استمررت باستخدام نفس البقعة سيؤدي هذا إلى نشر القناع إلى بقية الوجه. اغسلي المنشفة بالماء إلى أن تصبح نظيفة وانقعيها ثانية في الماء الفاتر. نظفي المنطقة حول الوجه أولاً ثم على طول خط الحاجب حيث يعلق القناع بشعيرات الحاجب. نظفي المناطق الأكبر من الوجه بعد ذلك.

- في بعض الحالات، يمكنك استخدام بقايا قناع الوجه لإزالة القناع. فحين يجف القناع ويظل لديك القليل من خلطته، ضعيها فوق القناع الموضوع على وجهك. فمن شأن ذلك أن يرطب القناع الجاف ويسهّل فرك القناع لإزالته باستخدام المنشفة. اتبعي ذلك بغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد إذا لم تكن بشرتك جافة.