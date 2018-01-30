زهير مراد يخاطر باستحضار الصيف الهندي في تصاميمه

قدّم المصمم #زهير_مراد مؤخراً أحدث مجموعاته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات #أسبوع_باريس للكوتور. وقد حمل عرضه عنوان " #الصيف_الهندي" أو Indian Summer، وجاء مستوحى من ثقافة الهنود الحمر وتراثهم.

وتضمّن العرض 54 إطلالة تليق بأرقى مناسبات البساط الأحمر، وقد يعتقد نقّاد #الموضة أن المصمم خاطر باختيار موضوع شعبيّ جداً لتنفيذ إطلالات يُعتبر الترف من أبرز خصائصها ومميّزاتها.

ولكن مراد أثبت نجاحه في إضافة لمسات من تراث الهنود الحمر إلى تصاميمه مع الحفاظ على طابعها المترف. وقال في هذا المجال: "أحببت هذه المرة أن أخاطر في مجال الكوتور، وأن أتحدّى نفسي وأتخطى حدودي. وأردت من خلال هذه المجموعة أن أوجّه تحية تقدير واحترام لهذا الشعب الذي ترك لنا إرثاً جميلاً في مجالات الفن، والتصميم، والمشغولات اليدوية".

الشراريب شكّلت العنصر الذي تكرر ظهوره في العديد من إطلالات هذه المجموعة. وقد تمّ تنفيذها بأساليب متنوّعة وبعيدة عن الروتين لإضفاء حيوية لافتة على الإطلالات. كما ظهر الريش على شكل أكسسوارات زيّنت تسريحات العارضات، وتطريزات على الأزياء ورصدنا ظهوره بلمسة مميّزة على طرحة العروس.

وافتُتح العرض بإطلالات تلوّنت بالأبيض لتليها مجموعة من الإطلالات السوداء. ثمّ طالعتنا مجموعة من الأزياء الفاخرة بألوان الفضي والذهبي، ولفتتنا الإطلالات ذات اللون الأحمر بأناقتها الفاخرة. أما ثوب الزفاف الذي اختتم العرض فتميّز بتطريزه الغنيّ وطابعه الراقي. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: