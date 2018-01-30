ما هو جديد التعاون بين جيجي وتومي؟

تلقى #مجموعة الأزياء التي يقدّمها المصمم تومي هيلفجر بالتعاون مع عارضة #الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد اهتماماً كبيراً من الجمهور ونقّاد #الموضة. فما الجديد الذي قدماه في مجموعتهما المشتركة الرابعة المخصّصة لموضة ربيع 2018؟

مصدر وحي هذه المجموعة الشبابية هو رياضة سباق السيارات. وقد تزيّنت جميع أزيائها بالألوان الأيقونية لعلامة Tommy Hilfiger وهي: الأحمر، والأبيض، والأزرق. أما أبرز قطع هذه المجموعة فسترات "البايكر"، السراويل الضيّقة، التنانير الطويلة والبلوزات القصيرة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإكسسوارات تضمّنت: حقائب ظهر، حقائب يد متعددة الأحجام، أحذية مسطحة مفتوحة، أحذية رياضية، أحذية جلدية عالية الساق، بالإضافة إلى ساعات.

تم إطلاق الحملة الترويجيّة لهذه المجموعة مع اقتراب موعد عرض Tommy x Gigi الذي سيقام في 25 شباط/فبراير خلال فعاليات أسبوع ميلانو لـ#الموضة. وستكون المرة الأولى التي يعرض فيها الثنائي تومي وجيجي مجموعتهما في عاصمة الموضة الايطالية، بعد أن قدّما عروضهما في كل من لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن.