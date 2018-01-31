ما هو السرّ الذي تخفيه ساعة "كود كوكو" من"شانيل"؟

تندرج ساعة Code Coco من #Chanel في إطار #الساعات الفاخرة التي يظهر فيها بوضوح التاريخ العريق والحرفيّة العالية التي تُشتهر بها دار Chanel. وبعد أن تمّ إطلاقها في حفل فاخر السنة الماضية بحضور #نجوم من أصدقاء الدار، نجدها هذا العام تعود إلى الواجهة من خلال حملة تركّز على طابعها العصري والعريق في الوقت نفسه.

وقد اختارت Chanel تنفيذ هذه الحملة مع مؤثّرات من مختلف أنحاء العالم: العارضة الكورية سوجو بارك، الفنانة الكندية كلوي وايز، راقصة الباليه اليابانية نوزومي ليجيما، والممثلة الإيطالية أليساندرا ماستروناردي اللواتي تحوّلن إلى سفيرات عالميات لهذه الساعة.

يكمن سرّ هذه الساعة، المصنوعة من الستانليس ستيل أو الذهب الأبيض المرصّع بالماس، في قفلها الأمامي بدل أن يكون عند نهاية طرفيّ السوار مثل بقيّة الساعات. فهي تنغلق بنقرة واحدة تماماً مثل حقيبة 2.55 الأيقونية التي ابتكرتها الآنسة شانيل مؤسسة الدار في العام 1955. وبذلك تتحوّل هذه الساعة إلى #سوار راقٍ يحيط باليد ويشكّل رفيقاً مثالياً للمرأة العصرية. تعرّفوا عليها فيما يلي: