10 نصائح ضرورية لتكوني الأجمل في الصور

في زمن "السيلفي" والصور التي يتمّ التقاطها بواسطة الهواتف المحمولة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنت بحاجة للتعرّف على هذه النصائح التجميلية الضروريّة، التي من شأنها أن تؤمن لكِ الحصول على صور جميلة:

1- اعتمدي الوضعيّة الصحيحة:

إن الوضعية المثالية في الصور تجعل طلّتكِ تبدو دائماً لافتة، وهي تقتضي بأن يكون ظهركِ مستقيماً وكتفيكِ بارزين فيما يبقى رأسك مرتاحاً دون تشنّج.

2- ابحثي عن جانبكِ المميّز:

راقبي صوركِ السابقة لتكتشفي أي جانب هو الأفضل بالنسبة إليك: الأيمن أم الأيسر. ثمّ اعتمديه في صوركِ من خلال الاستدارة بشكل طفيف نحو جانبكِ المميّز عند التقاط الصور لكِ.

3- ارفعي ذقنكِ:

يساعد رفع الذقن والنظر مباشرةً إلى عدسة الكاميرا في جعل إطلالتك تبدو واثقة ويعكس الضوء بشكل جميل على تفاصيل وجهكِ.

4-تنفّسي بعمق:

يساعدكِ التنفس بعمق عند التقاط الصور على أن تبدي مرتاحة وغير متشنّجة في الصور. ولذلك ننصحكِ بتبنّي هذه العادة البسيطة التي من شأنها أن تبعدكِ عن الظهور بمظهر جامد في الصور.

4- لا تبالغي باستعمال كريم الأساس:

احرصي على تجنّب استعمال كريم الأساس بصورة مبالغ فيها حتى يبدو وجهكِ كأنه مغطى بقناع في الصور. واكتفي بالقليل منه مع تغطيته بلمسة من البودرة الشفافة التي تضفي مظهراً مخملياً على بشرتكِ.

6-استعملي لون الكحل المناسب:

ضعي قلم تحديد العيون بألوان فاتحة داخل العين، لأن الكحل الأسود داخل العين يظهرها صغيرة الحجم وضيّقة. أما استعمال الكحل بألوان فاتحة في هذا المجال فيمنح العينين شكلاً وحجماً أكبر. ولا تنسي تكثيف وتطويل رموشك باستعمال الماسكارا ورسم حاجبيكِ ليبدوا أجمل بالصور.

7- ابتعدي عن الماكياج اللامع:

يساعد الماكياج اللامع في جعلكِ تبدين أكبر سناً في الصور كما يسلّط الضوء على التجاعيد في حال وجودها. ولذلك ننصحكِ بالابتعاد عن التدرجات اللامعة في ظلال العينين وأحمر الشفاه. وتجنّبي أيضاً الألوان الفاقعة بالنسبة لأحمر الشفاه لأنها ستظهر عيوب بشرتكِ.

8- احرصي على تزيين وجهكِ بابتسامة مشرقة:

تبقى الابتسامة أجمل إكسسوار ممكن أن تزيّني بها وجهكِ في الصور ولذلك لا تنسي رسم ابتسامة كبيرة على شفتيكِ أمام عدسة الكاميرا.

9- اهتمّي بتسريحتكِ:

تأكدي من أن شعركِ مصفف جيداً وفكّيه إذا كان مرفوعاً لينسدل ويعطي إطاراً طبيعياً لوجهكِ.

10- ركّزي نظركِ فوق العدسة:

للحصول على أجمل الصور، لا تنظري مباشرةً إلى عدسة الكاميرا ولكن وجّهي نظركِ إلى ما فوقها بقليل. وستلاحظين أن من شأن ذلك أي يجعل إطلالتكِ مثالية في الصور.