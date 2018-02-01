أناقة مشغولة بسنابل ذهبية من زياد نكد

هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المصمم #زياد_نكد في أسبوع باريس لأزياء الكوتور. وقد قدّم بهذه المناسبة مجموعة خاصة بمناسبات الربيع والصيف المقبلين تميّزت بأثوابها الطويلة الفاخرة.

السنابل الذهبيّة بإشعاعها المعدنيّ وجدائلها المسبوكة ارتسمت بأناقة لافتة على تصاميم هذه المجموعة التي استوحاها المصمم من أسطورة "ديميتير" الإغريقيّة التي كانت توصف بكونها "أم الأرض".

سحر الزمن الماضي ورمزيّته تجلّت في تصاميم فاخرة تمّ تنفيذها بخامات الحرير والتول. وقد تلوّنت بتدرجات "باستيليّة"، منها الأزرق السماوي، والزهري الفاتح، والليلكي المنعش، والأخضر الحيوي، والمرجاني المتألّق. ودخلت عليها الدرجات المعدنية للذهبي والفضي والبرونزي.

تصاميم ربيعيّة بامتياز تميّزت بقصّاتها القريبة من الجسم في القسم الأعلى من الزي لتنسدل بعد الخصر على شكل حرف A حيناً وتتزيّن بالكشاكش حيناً آخر. أما التطريزات التي زيّنتها فترافقت في العديد من الإطلالات مع لمسات من الريش أضافت إليها حيويّة لافتة.

أسرتنا في هذه المجموعة الأثواب الطويلة والضيقة التي رافقتها تنورة واسعة تنسدل في القسم الخلفي من الإطلالة، كما لفتتنا الإطلالات التي ترافقت مع "كاب" طويل تمّ ربطه بعقدة عند العنق. وأخيراً لفتنا ثوب الزفاف الأميريّ الذي اختتم هذه المجموعة بأسلوب عصريّ وراقٍ على السواء.