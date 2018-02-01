دار ماركيزا التابعة لزوجة واينستين تلغي عرضها بنيويورك

ألغت دار #ماركيزا التي ساهمت زوجة هارفي واينستين في تأسيسها، عرض الأزياء الذي كان مقرراً خلال فعاليات أسبوع #الموضة المقبل في نيويورك، وذلك بعد أربعة أشهر على تكشّف فضيحة الاعتداءات الجنسية التي تطال المنتج السينمائي.

وجرت غالبية عروض #الأزياء التي أقامتها الدار منذ تأسيسها سنة 2004، في نيويورك. ويعود أولها لأيلول/سبتمبر 2006.

وبالرغم من الزوبعة الإعلامية التي أحدثتها فضيحة واينستين، قررت البريطانية #جورجينا_تشابمان زوجة المنتج الهوليوودي الإبقاء على العرض المبرمج في 14 شباط/فبراير في إطار أسبوع الموضة في نيويورك.

غير أن الدار التي ساهمت في تأسيسها أيضا كيرين كريغ والتي تلقى رواجاً كبيراً في أوساط المشاهير ألغت الحدث في نهاية المطاف. وهي تنوي تقديم مجموعة خريف 2018 "بنسق متجدّد"، وفق ما أفادت ناطقة باسم المجموعة وكالة "فرانس برس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر وبعد بضعة أيام من نشر الشهادات الأولى ضد المنتج الهوليوودي، أعلنت تشابمان (41 عاما) انفصالها عن زوجها.

وقد تزوجت جورجينا من هارفي #واينستين قبل 10 سنوات ولهما ولدان.

ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت أكثر من 100 امرأة واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.