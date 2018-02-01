10 خطوات يحتاجها شعركِ للحفاظ على مظهر صحيّ

يحتاج شعركِ إلى خطوات عناية محدّدة تؤمّن له الحصول على مظهر صحّي فهل تعرفينها وتطبيقينها؟

1- يشكّل غسل الشعر أول وسائل العناية به شرط تطبيقه بالطريقة الصحيحة. ولذلك ينصحكِ الخبراء في هذا المجال بتطبيق #الشامبو على راحة يدكِ وخلطه بالقليل من الماء قبل تطبيقه على الشعر الرطب. أما #البلسم فاحرصي على أن يكون مرطباً وامنحيه الوقت لبضع دقائق كي يعطي مفعولة قبل شطفه بالماء الفاتر.

2- الشعر الطويل يتطلّب رعاية خاصة، قومي بقصّ أطرافه باستمرار كل ثمانية أسابيع مع ترطيبها بمستحضر خاص كلّ يوم لمنعه من الجفاف.

3- إذا أردت زيادة حجم شعركِ، رشي رذاذاً مكثّفاً على جذوره ثمّ اقلبي رأسكِ للأسفل واستخدمي المجفف الكهربائي مع تمرير الفرشاة بلطف على الخصل.

4- عند استعمال أداة التمليس الكهربائية، ضعي قبل ذلك مصلاً مضاداً للتجعّد على خصلات شعركِ لخلق حاجز يحمي شعرك من التلف عن التسريح والتصفيف.

5- للحصول على #شعر فائق اللمعان والإشراق، احرصي على شطفه بخليط من الماء البارد والخل الأبيض أو عصير الليمون.

6- أفضل عناية بالشعر الجاف تعتمد على غسله بشامبو مرطّب واستعمال أقنعة مغذية بعد غسل الشعر. على أن يتم تسريحه بفرشاة مصنوعة من الشعر الطبيعي الناعم الذي يساعد في نشر الزهم بالتساوي على كامل الشعر.

7- تذكّري دائماً أن تبنّي نظام غذائي متوازن يساعد على تقوية الشعر من خلال البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية الغذائية التي يؤمنها.

8- اختاري بعناية أدوات #تسريح_الشعر، واستبدلي الفرشاة والمشط المعدنيين بفرشاة من الشعر الخشن الطبيعي أو البلاستيكي. أما المشط فاختاريه من البلاستيك أو الخشب وابدئي دائماً بتسريح الشعر بلطف من الأسفل إلى الأعلى.

9- تجنّبي الاستعمال المتكرر للدبابيس في المكان نفسه فهي تسبّب تكسّر الشعر. كما أن استعمال الأربطة المطاطيّة يمكن أن يكون له المفعول نفسه ولذلك ننصحكِ بالتخفيف من استعمالها.

10- إن مفتاح الشعر الصحي يكمن في تركه يجف طبيعياً أو بواسطة منشفة بعيداً عن حرارة المجفف الكهربائي. والابتعاد قدر الإمكان أدوات #التمليس التي تتسبب بهشاشة الشعر وفقدانه لحيويّته.