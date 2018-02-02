أناقة كايت تتوجها ملكة بإطلالة إغريقية فاخرة

ترافق كايت ميدلتون زوجها الأمير وليام في رحلة رسمية إلى السويد والنرويج. ورغم حملها المتقدم بطفلها الثالث، لفتت دوقة كامبريدج الأنظار إلى إطلالاتها التي أثنى على العديد منها نقاد الموضة وشكلت حديث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي:

- تألقت كايت مساء أمس، خلال العشاء الرسمي الذي أقامه ملك النرويج هارالد الخامس، بإطلالة صممت خصيصاً لهذه المناسبة. وقد حمل ثوبها توقيع دار Alexander McQueen البريطانية وتميز بطابعه الإغريقي ولونه الرومانسي، حيث تم تنفيذه بقماش الشيفون باللون الزهري المبودر وترافق مع "كاب" من القماش نفسه تزين بتطريز فضي على الكتفين. وقد نسقت إطلالتها مع حقيبة سهرة بلون حيادي ومجوهرات كاسية من بينها السوار الذي ارتدته إليزابيت ملكة بريطانيا في حفل زفافها.

- يبدو أن اللون الأزرق هو المفضل لدى دوقة كامبريدج في هذه الفترة، فقد وصلت إلى السويد في بداية جولتها، وهي ترتدي معطفاً باللون الأزرق من توقيع المصممة البريطانية Catherine Walker نسقته مع إكسسوارات باللون البني الداكن تألفت من قفازات وقبعة مزينة بالفرو. ثم رأيناها بثوب أزرق مطبع بالأزهار من Erdem كما ارتدت ثوباً أزرق آخر تزين بالدانتيل في القسم العلوي منه واختارته من علامة Seraphine المتخصصة بأزياء الحوامل.

- حقيبة Chanel ذات اللون البرغندي، التي ارتدتها دوقة كامبريدج خلال زيارتها الرسمية إلى فرنسا في العام الماضي، شكلت رفيقة مثالية لها في هذه الرحلة أيضاً. فقد نسّقتها بأناقة لافتة مع ثوب من التويد الأبيض من Alexander McQueen وحذاء من Tod’s. كما نسقتها أيضاً مع معطف مطبع بالأحمر والأبيض من Catherine Walker مستوحى من إطلالة شهيرة للأميرة ديانا.

- من إطلالات كايت التي لم تلق استحساناً كبيراً ثوباً طويلاً تزين بورود كبيرة وبكشاكش في القسم السفلي منه وحمل توقيع دار Erdem. أما أحد أنجح إطلالاتها فكان المعطف ذات اللون الأخضر الداكن من Catherine Walker الذي نسقته مع وشاح، وقبعة، وقفازات يزينها الفرو الأسود.