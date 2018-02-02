الحقيبة الحزام أشهر أكسسوارات العام 2018

من أجواء تسعينيات القرن الماضي تصل إلينا الحقيبة الحزام المعروفة أيضاً بتسمية Belt Bag. وهي ترتدي اليوم إطلالة عصرية خاصة بعد أن قدمها أليساندرو ميشيل مصمم دار Gucci بأكثر من تصميم ولون. كل ذلك يجعل من هذه الحقيبة الإكسسوار المفضل لدى "الفاشينيستاز" اللواتي أحببن إطلالتها المتجددة، طابعها العملي، وقدرتها على الجمع بين إكسسوارين هما الحقيبة والحزام في قطعة واحدة.

وإذا كانت هذه الحقيبة حكراً على الإطلالات الرياضية في التسعينيات، فإنها في يومنا هذا تتخذ أشكالاً مختلفة مما يجعل منها قابلة للتنسيق مع أزياء ذات طابع "شيك"، أو "غلامور"، أو حتى راقٍ. ويمكن لحمل هذه الحقيبة أن يأتي متعدد الأشكال أيضاً، إذ يمكن وضع حزامها حول الخصر، حملها على الكتف بشكل جانبي أو حتى حملها كحقيبة يد. كما أنها من الإكسسورات التي يسهل تنسيقها مع معظم الأزياء كما أنها تتوفر بأحجام كبيرة تناسب أوقات العمل أو بأحجام صغيرة وتأتي مصنوعة من الجلد الطبيعي أو المخمل مما يضفي عليها لمسة مترفة.

من الأساليب العصرية التي ننصحك اعتمادها لتنسيق هذا الإكسسوار هو لفه حول سترة البلايزر أو المعطف، تنسيقه مع ثوب طويل مطبع بالورود أو تنورة مكسرة، أو حتى مع بلوزة حريرية وسروال كلاسيكي. ومن المنتظر أن تلقى الحقيبة الحزام إقبالاً كبيراً طوال العام 2018 بعد أن برزت بشكل أساسي في العام الماضي واحتلت المرتبة الأولى بين مبيعات موقع ebay الشهير المخصص للبيع والشراء على الإنترنت، والذي سجل بيع أكثر من 57 ألف حقيبة من هذا التصميم خلال الأشهر الـ12 الماضية. أما على موقع "إنستغرام" فإن "هاشتاغ" #fannypack الذي يدل على هذه الحقيبة يجمع أكثر من 226 ألف منشوراً مما يؤمن لنا أفكاراً عديدة لاعتمادها في إطلالاتنا هذا الموسم.