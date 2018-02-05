أزياء أكثر انتعاشاً من الربيع تحمل توقيع جورج شقرا

بدت مجموعة أزياء المصمم جورج شقرا الخاصة بمناسبات الموسم المقبل، والتي قدّمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع #باريس للأزياء الراقية، أكثر انتعاشاً من الربيع بألوانها، وقصّاتها، وخيارات الأقمشة التي استعملت لتنفيذها.

وتضمّن عرضه 47 إطلالة جسّدت كل معاني التفاؤل والسعادة. فالفساتين القصيرة والمتوسطة الطول بدت برقّة أجنحة الفراشات، أما الأثواب الطويلة التي تزيّنت بالأزهار، والريش، والأحجار فأكّدت على الطابع الراقي للمجموعة. فيما اعتمدت بعض الإطلالات شكل سراويل رافقتها كورسيهات مع ذيل طويل متعدد الطبقات من الخلف لإرضاء كافة متطلّبات المرأة العصرية في مجال الأناقة.

وشكّلت هذه المجموعة الربيعية لوحة أنثويّة متكاملة تداخلت فيها أنسجة الغازار مع تول الحرير، والموسلين، والأورغنزا، والغيبور. أما التطريز اليدوي فتمّ بدقة متناهية في مشاغل دار جورج شقرا من خلال أحجار الستراس، والكريستال، والورود، والريش التي دخلت على الأقمشة الشفافة في أماكن غير متوقعة لتخلق تفاصيل أنيقة ومبتكرة.

الألوان التي استعملها جورج شقرا في هذه المجموعة الربيعية الرقيقة جاءت مفعمة بالإشراق، رغم أنه افتتح عرضه بإطلالات مونوكرومية غلبت عليها أناقة الأسود والأبيض. ثمّ تلتها مجموعة من الإطلالات بالألوان الباستيلية كالأصفر، والوردي، والأخضر، والأزرق، والبنفسجي، إضافة إلى ظهور بعض التصاميم الحيوية باللون البرتقالي القوي.

وقد جاء فستان الزفاف ليختصر ما تضمّنته مجموعة تصاميم شقرا لربيع وصيف 2018 من ابتكار، حيث تمّ تطريز تنورته المتعددة الطبقات والقصيرة بالأزهار. وقد تداخلت فيها طيّات القماش مع أزهار التول والريش إضافةً إلى ذيل طويل من الخلف. وقد رافقت العروس وصيفتين بفستانين أصفر وزهري جسّدا بامتياز أجواء الطبيعة في الربيع. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: