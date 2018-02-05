هذا أسهل وأسرع قناع منزلي مضاد للتجاعيد

لا يتطلب تأخير بوادر شيخوخة البشرة دائماً علاجات معقّدة، إذ يمكنكِ تحقيق هذا الهدف من خلال قناع طبيعي مئة في المئة، يتطلّب تحضيره بضع دقائق فقط ويؤمن للبشرة ما تحتاجه من عناصر غذائيّة تحافظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

احرصي على عدم استعمال هذا القناع الطبيعي المصنوع في المنزل أكثر من مرة أسبوعياً، فهو شديد التغذية. وإذا كان النقص في الترطيب مضرّ للبشرة فإن الإفراط في الترطيب يثقلها ويجعلها غير قادرة على التجاوب بشكل جيّد مع العلاجات.

- مكوّنات القناع:

تتميّز بعض مكوّنات هذا القناع بسعر مرتفع، ولكنكِ لن تستعملي منها سوى القليل مما يجعلها تدوم فترة طويلة. كما أن سعرها يبقى منخفضاً مقارنةً مع الكريمات والعلاجات التجميلية المضادة للشيخوخة.

إن تحضير هذا القناع بسيط جداً ولا يتطلّب أكثر من بضع دقائق شرط التقيّد بالكميات المناسبة للوصفة. أما إذا بقي لديكِ كميّة إضافية منه فطبقيها على العنق وأعلى الصدر فهي غير قابلة للحفظ بهدف استعمالها مرة أخرى.

مكوّنات هذا القناع متوفرة لدى العطّارين أو المتاجر التي تبيع منتوجات عضويّة. قومي بتحضيره من خلال خلط بياض بيضة مخفوق جيداً ليصبح كالثلج، عصير نصف ليمونة، 5نقاط من زيت الأفوكادو، 5نقاط من زيت الجوجوبا، و3نقاط من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي، وكبسولة من الفيتامين E. وعندما يصبح الخليط متجانساً يمكنكِ وضعه بطبقة رقيقة على كامل الوجه وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

يتميّز بياض البيض الموجود في هذا القناع بغناه بالبروتينات، وهو يلعب دوراً مضاداً للتجاعيد وقابض للمسامات، أما عصير الليمون فينشّط البشرة بفضل غناه بالفيتامين C. وتعمل زيوت الأفوكادو والجوجوبا على تغذية البشرة بالعمق وتهدئة البشرات الحساسة، أما زيت الإيلانغ إيلانغ فمعروف عالمياً بقدرته على حماية الشباب. وتؤمن كبسولات الفيتامين E للبشرة العناصر اللازمة للحفاظ على متانتها. كلّ ذلك يجعل من هذا القناع قادرا على أن يوفر للبشرة ما تحتاجه للوقاية من ظهور التجاعيد والتخفيف من حدّة التجاعيد الموجودة.

- التقشير أولا:

لتحضير بشرتكِ بشكل مثالي لاستقبال هذا القناع ننصحكِ بتقشيرها قبل تطبيقه للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. استعملي واحدة من هاتين الوصفتين:

• مقشّر الروب والعسل:

اخلطي 50 غراماً من الروب مع ملعقة صغيرة من العسل السائل وملعقتين كبيرتين من سكر البودرة. طبّقي هذا الخليط على بشرة وجهكِ بحركات تدليك دائريّة واتركيه على الوجه والعنق. استمرّي بالتدليك حتى تشعري بأن السكر الموجود فيه قد ذاب تحت أصابعكِ ثمّ اغسليه بالماء الفاتر. وإذا كانت بشرتكِ دهنيّة يمكنكِ إضافة القليل من عصير الليمون إلى هذا القناع قبل استعماله.

• مقشّر السكر وزيت الأرغان:

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البودرة مع ملعقة كبيرة من زيت الأرغان. طبّقي الخليط على بشرتكِ بحركات تدليك دائريّة واستمرّي بالتدليك حتى ذوبان السكر. بعد ذلك اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وطبّقي القناع المضاد للشيخوخة.