هكذا ترتدين طبعة المربعات بأسلوب عصري

تشكّل #طبعة_المربعات واحدة من كلاسيكيّات #الموضة مما يجعل البعض يجدها روتينية. فهي من الطبعات التي تناسب النساء والرجال والأطفال من كل الأعمار، وقد اكتسبت طابعاً عالمياً رغم مصدرها الإسكتلندي وتاريخها القديم. ولكنها هذا الموسم ظهرت بإطلالات متجددة ومتنوّعة، استوحوا منها فيما يلي:

1 - تتميّز الأثواب الطويلة المزيّنة بالمربعات الملوّنة خياراً مثالياً للحصول على إطلالة مشرقة عند لقاء الصديقات خلال النهار أو الذهاب إلى التسوّق. احرصي على تنسيقها مع سترة أحادية اللون وحقيبة بلون مميّز.

2 - لا تخافي تنسيق أكثر من قطعة مطبّعة بالمربعات مع بعضها بعض. يمكنك ارتداء سترة وبلوزة بطبعات #مربعات مختلفة مع سروال من الدنيم لإطلالة كاجوال مبتكرة.

3 - لا تترددي في اختيار سروال تزيّنه المربعات المونوكروميّة وتنسيقه بطريقة مبتكرة مع "توب" أو كنزة باللون البيج وحذاء فضّي.

4 - يمكنكِ تنسيق سترة البلايزر المطبّعة بالمربعات مع تنورة طويلة وحقيبة حزام تضعينها حول خصركِ.

5 - نسّقي معطفكِ الذي تزيّنه طبعة المربعات الكبيرة مع قميص بطبعة المربعات الصغيرة وتنورة تزيّنها طبعة مرحة قد تتخذ شكل نجوم أو ورود.

6 - لإطلالة شبابيّة، اختاري بدلة تزيّنها المربعات ترتدينها مع حذاء رياضي وحقيبة تغزوها المربعات أيضاً.

7 - الوشاح المطبّع بالمربعات يضفي لمسة مميّزة على إطلالة بسيطة مؤلفة من سروال دنيم، تي شيرت بيضاء، وسترة جلديّة.

8 - جرّبي الأحذية المطبّعة بالمربعات شرط تنسيقها مع #أزياء بعيدة عن الطبعات وذات ألوان محايدة.

9 - لطلّة مبتكرة اختاري تنورة تزيّنها المربعات الصغيرة ترتدينها مع كنزة ناعمة تزيّنها المربعات الكبيرة. وتذكّري أن نجاح هذه الإطلالة يرتبط بالتنسيق المثالي للألوان مع بعضها بعضا.

10 - اعتمدي على القصّات البسيطة والعصريّة عند اختيار الأزياء المطبّعة بالمربعات. وحافظي على الألوان الحيادية لإطلالة أنيقة على كل المستويات.