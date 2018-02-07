هل يفي تجميل الابتسامة بالوعود التي يطلقها؟

للحصول على ابتسامة مثالية وساحرة، يجب أن تتمتّعي بأسنان بيضاء ينعكس لونها على وجهكِ وشخصيتكِ، فتبدين مشرقة طوال الوقت.

ولتحقيق ذلك تابعي معنا هذه النصائح وتعرفي على التقنيات التي أحدثت ثورة في مجال تجميل الابتسامة.

ما هي الخطوات التي تساهم بتأمين ابتسامة ساحرة وأسنان بيضاء نظيفة؟

هناك عدة خطوات من الضروري اعتمادها في هذا المجال، أبرزها:

- التخفيف من شرب القهوة، والشاي، والمشروبات الملوّنة على اختلافها،لأنها تترك طبقة ملوّنة على الأسنان.

- ضرورة استعمال خيوط تنظيف الأسنان بشكل يومي لأنها تمنع ظهور الطبقات الملونة بين الأسنان.

- التأكيد على زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لأن الوقاية مهمة أكثر من العلاج.

- استعمال معجون أسنان غني بالفلورايد.

- اختيار فرشاة لتنظيف الأسنان بالحجم الوسط على أن تكون شعيراتها ناعمة.

- تجنب التدخين لأنه العدو الاول للأسنان، وهو يحوّلها من اللون الأبيض إلى الأصفر وأحياناً إلى الأصفر المائل إلى الأسود.

- كيف نجعل الابتسامة منسجمة مع مختلف قسمات الوجه؟

يجب اللجوء إلى طبيب متخصص بتصميم الابتسامة يُعرف باسمSmile Designer، فهو الذي يحدد نوعية الابتسامة المناسبة لكل منا تبعاً لعدة أمور منها الشخصية والطباع، وشكل الوجه، ولون العينين وشكل الابتسامة التي نرغب بها.

ما هو العامل الأساسي الذي يجعل ابتسامتنا مشوّهة؟

إن تراكم طبقة البلاك على الأسنان يؤدي إلى تكوّن مادة أكثر صلابة تدعى الجير، والتي لا يمكن إزالتها بواسطة فرشاة الأسنان. أما الطريقة الأنسب للتخلص من هذه المشكلة فتكون من خلال تنظيف الأسنان من تراكمات الجير بواسطة آلات خاصة متوفرة في عيادة طب الأسنان. خاصة أن تراكم الجير قد يؤذي اللثة مع مرور الزمن ويصبح هناك مسافة ما بينها وبين الأسنان.

كيف يساهم التقويم الشفاف بالحصول على ابتسامة ساحرة؟

يقوم التقويم الشفاف بمهام التقويم المعدني التقليدي، وهو من أبرز تقنيات التقويم في عصرنا الحالي. يتم استخدامه بهدف تحسين المظهر الخارجي للأسنان، من خلال أخذ نسخة عن شكل الأسنان ومقاسها لتصميم أداة تقويم شفّافة عبر الكومبيوتر.

هذه الأداة تكون مصنوعة من مادة بلاستيكية شفافة وهي تسمح بالحصول على ابتسامة جميلة دون الشعور بأي حرج خلال فترة العلاج نتيجة مظهر المشابك المعدنية التي تغطي الأسنان في حالة التقويم التقليدي.

كيف تظهر فوائد التقويم الشفاف؟

تظهر هذه الفوائد على عدة مستويات:

- المحافظة على الجانب الجمالي، حيث لا يمكن رؤية جهاز التقويم الشفاف عند وضعه على الأسنان.

- الجانب الوظيفي: بإمكان جهاز التقويم الشفاف والمتحرك تحريك الأسنان دون أي إزعاج.

- الجانب الصحي: يمكن نزع الجهاز في أوقات وقت تناول الطعام، والشراب، وتنظيف الأسنان، أو بداعي حضور مناسبة اجتماعية معينة....المطلوب أن يتم وضع الجهاز لمدة 20 ساعة من أصل 24 ساعة.

- الراحة الناتجة عن عدم وجود أسلاك ومشابك معدنية ظاهرة.

- ما هي المشاكل التجميلية التي تتم معالجتها بهذا الجهاز؟

يمكن لهذا الجهاز أن يعالج العديد من المشاكل التي تعكّر صفو الابتسامة. فالتقويم الشفاف قادر على تصحيح تزاحم الأسنان، اعوجاج الأسنان، الأسنان المستديرة والأسنان المائلة.

وهو جهاز متحرّك وليس ثابتا يمكن إزالته خلال وقت تناول الطعام أو الشرب، كما يمكن تنظيفه وتنظيف الأسنان، الأمر الذي يحافظ على سلامة وصحة اللثة، على عكس جهاز التقويم التقليدي.

كيف تشكل الابتسامة الجميلة مصدراً للتألق والإشراق؟

إن الابتسامة السليمة والمتناسقة التي تكشف عن أسنان بيضاء من أبرز مظاهر الإشراق في الوجه. وهي ترتبط بالانسجام بين عدة أمور: شكل الوجه، لون وحجم الأسنان، حجم الشفاه، دون أن ننسى التركيز على الشخصية. وقبل إجراء أي تصحيح تجميلي للابتسامة يجب التنبّه إلى مسألة الانسجام بين جميع هذه العناصر.

كيف يتمّ الحصول على ابتسامة هوليوودية؟

مع تقدّم الطب وتطوّره في مختلف المجالات بات بالإمكان الحصول على الابتسامة الهوليوودية من خلال اللجوء إلى مواد بإمكانها تقليد الأسنان الطبيعية، حيث توضع هذه المواد المصنوعة من السيراميك فوق طبقة المينا لتغيير لون وشكل الأسنان الأصلية. وهذا الأمر يتم وفقاً لملامح الوجه وحجم الشفاه وشكلها، ولا يستغرق أكثر من أيام معدودة.

هل يجب أن ينسجم لون الأسنان مع لون البشرة؟

طبعاً يجب أن يكون هناك علاقة بين لون البشرة ولون الأسنان، ولون الشفاه ولون العينين، لذلك يعمد الاختصاصي بتجميل الابتسامة إلى تحديد نسبة التبييض المناسبة قبل البدء بأي خطوة.

ويقوم تبييض الأسنان في هذه الحالة على تنظيف طبقة المينا الخارجية للأسنان من جميع العيوب والتصبغات المختلفة الألوان، فتتحوّل الأسنان إلى بيضاء مع المحافظة على طبيعتها.