10 ألوان سوف نرتديها جميعاً هذا الربيع

بعد انتهاء أسابيع #الموضة العالمية التي قدّمت عروض الربيع والصيف المقبلين الخاصة بالأزياء النسائية، أصبح لدينا فكرة كاملة عن الألوان التي ستزين أزياءنا في الموسم المقبل.

تعرفوا فيما يلي على لوحة الألوان التي سنعتمدها في إطلالاتنا واختاروا منها ما يناسب ذوق ومزاج كل منكن.

1- الليلكي: هو لون ربيعي يناسب صاحبات البشرات الحنطية، الكامدة والداكنة. وقد تم اعتماده كلون موحد لكامل الإطلالة دون أن يختلط بأي لون آخر في مجموعات Nina Ricci، وMoschino، وGucci، وVictoria Beckham، وValentino.

2- الأصفر: بدرجاته الفاتحة جداً التي تجعل منه لوناً محايداً. وهو اعتُمد ليزين البدلة النسائية لدى Hermes، والثوب الربيعي لدى Chanel. كما رصدناه في مجموعات Loewe وNina Ricci.

3- الأحمر: اعتُمد بتدرجاته الكرزية المشرقة ليغطي الإطلالة بالكامل دون أن يختلط بأي لون آخر. وقد رصدناه في مجموعات Givenchy، وValentino، وDior.

4- الزهري الفاتح: هو لون الربيع الذي يضفي طابعه الرومانسي على الإطلالة خاصة إذا تزينت بالورود والكشاكش. وقد رصدناه في مجموعات Giambattista Valli، وValentino، وOff White.

5- البرتقالي: هو لون صيفي وجريء يليق بمختلف ألوان البشرات، يُنصح باعتماده بمفرده ودون تنسيقه مع أي لون آخر. وقد رصدناه في عروض Versace، وValentino، وTom Ford.

6- الذهبي: هو بالعادة مرادف للترف وأزياء السهرات الفاخرة، ولكنه سيزين أزياءنا النهارية بإشراقه في الموسم المقبل. وقد رصدناه في مجموعات Dolce&Gabbana، وDior، وGucci الخاصة بالأزياء الجاهزة.

7- الأسود والأبيض: من الصعب أن يغيب هذا الثنائي عن موضة أي موسم، ولكنه ظهر هذه المرة بأسلوب متجدد في كل من مجموعات Balmain، وDior، وOff White.

8- الدراقي: هو لون باستيلي بامتياز، لا تترددوا بارتدائه على طريقة دور Rodarte، وChloe، وChanel.

9- القرميدي: هو لون دافئ يناسب كل من تبحث عن تدرجات تليق بالبشرات البرونزية التي لفحتها أشعة شمس الصيف. وقد رصدناه في مجموعات Stella McCartney، وChloe، وRoksanda.

10- أخضر المالاشيت: يتميز هذا اللون بحيويته وانتعاشه، وقد تكرر ظهوره في العديد من المجموعات الربيعية التي ظهرت في عروض Marc Jacobs، وElie Saab، وMarni.