توم فورد يطلق موضة الأزياء المعدنيّة للرجال

قدّم المصمم الأميركي الشهير #توم_فورد مجموعته الجديدة من #الأزياء الخاصة بالرجال لخريف وشتاء 2018 ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للأزياء الرجالية. وقد تضمّنت هذه #المجموعة 38 إطلالة أتت مستوحاة من أجواء سبعينيّات القرن الماضي التي اختلطت بلمسات متجددة ترضي متطلّبات الرجل العصري في مجال #الأناقة.

اللمسات المعدنيّة شكّلت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وقد رأيناها تزيّن سترات "البلايزر" الكلاسيكية وجاكيتات "البومبر" ذات الطابع الرياضي بالإضافة إلى الكنزات العالية الرقبة بأناقة بارزة. كما لجأ فورد إلى الخامات والجلود اللمّاعة التي استعملها في تنفيذ السراويل الرياضيّة والسترات ذات الطابع العصري. وهو نجح في الجمع بين القصّات الكلاسيكيّة ذات الطابع التقليدي وبين الأزياء الرياضيّة المترفة في تصاميم نالت إعجاب الجمهور ونقّاد الموضة على السواء.

الطبعات الحيوانية دخلت على العديد من #إطلالات هذه المجموعة لتضيف عليها لمسات مبتكرة. وقد رصدنا طبعة جلد الثعبان تزيّن السراويل الضيّقة، والأحذية العالية، والسترات الكبيرة، وربطات العنق. كما لفتنا استعمال طبعة الزيبرا وطبعة جلد النمر في تنفيذ سترات ذات قصّات كلاسيكية وتدرجات معدنيّة.

أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة البدلات التي تلوّنت بتدرجات ربيعيّة مشرقة كالأصفر، والبرتقالي، والوردي التي تمّ تنسيقها مع أحذية رياضيّة تميّزت بطابعها المبتكر. ولتكتمل إطلالة رجل Tom Ford نسّق أزيائه مع نظارات شمسيّة، وحقائب جلديّة كبيرة. كما شهدت نهاية العرض إطلاق مجموعة Tom Ford الجديدة للسراويل الداخلية التي يُنتظر أن تلقى رواجاً كبيراً بين متتبّعي الموضة الرجالية. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: