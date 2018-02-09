4 تصاميم من الأحذية سنعتمدها في الربيع المقبل

معالم موضة الموسم المقبل في مجال الأحذية النسائية أصبحت واضحة بعد انتهاء أسابيع #الموضة العالمية الخاصة بربيع وصيف 2018. فالطابع العملي خيّم بشكل بارز على #تصاميم الأحذية اليومية ولكنه ترافق مع لمسات من التجدد تضمن الحصول على #إطلالة عصرية أنيقة. تعرّفوا فيما يلي على 4 أنواع من الأحذية ستكون على الموضة في الربيع المقبل:

- الأحذية البلاستيكية:

دخل البلاستيك الشفاف على تصاميم #أحذية_الربيع المقبل من خلال عرض Chanel، عندما ارتدت جميع العارضات مع أزيائهن بوتات بلاستيكيّة شفّافة ذات كعوب منخفضة.

وقد تكرّر ظهور الأحذية البلاستيكيّة عالية الساق في عرض Balmain، ولكنها هذه المرة ترافقت مع كعوب عالية وتزيّنت بالسلاسل المعدنية. أما في مجموعة Off White، فقد تمّ تغليف الحذاء الأسود الكلاسيكي بطبقة من البلاستيك الشفّاف أضافت عليه لمسة مبتكرة. ننصحكِ باعتماد هذا النوع من الأحذية مع أزياء كلاسيكية لإضافة لمسة من الابتكار على إطلالتكِ.

- أحذية "سانتياغو":

رغم ارتباط تاريخ هذا الحذاء بعالم رعاة البقر وأجواء الغرب الأميركي، فإنه يتناسب بامتياز مع إطلالات المرأة العصرية، إذ يمكن تنسيقه بكل سهولة مع ثوب مطبّع بالورود، بدلة تزيّنها المربعات الكلاسيكية، سروال رياضي الطابع، تنورة ضيّقة متوسطة الطول، أو سترة تزيّنها الطبعات الحيوانية. كما أنه الرفيق المثالي لسروال الدنيم.

يتمتّع هذا الحذاء بكعب عريض يجعل منه مريحاً، وقد رصدناه بألوان مبتكرة منها الأحمر في مجموعة Calvin Klein، الذهبي المزيّن بالشرائط في مجموعة Margiela، كما تزيّن بالأحزمة والربطات وتمّ تنفيذه بجلد الثعبان في مجموعة Chloe.

- أحذية الباليرينا:

هي من الأحذية الأساسية في خزانة كل امرأة نظراً لطابعها المريح المرتبط بكعبها المسطّح. ولكنها سوف تبتعد عن الطابع الكلاسيكي في تصاميم الموسم المقبل لتتزيّن بالرسوم، والأحزمة، والمسامير كما في مجموعة Versace، وبالورود الكبيرة كما في مجموعة Nina Ricci، وبالشرائط العريضة التي تذكّر بأحذية راقصات البالييه كما في مجموعة Sportmax.

- الأحذية الرياضيّة الكبيرة:

إذا كان ارتداؤها في السابق يقتصر على الملاعب والنوادي الرياضية، فإن هذه الأحذية الرياضية الضخمة أصبحت مؤخراً حليفاً مثالياً للإطلالات اليومية التي يبدو أنها تتناسق معها بامتياز. فقد رصدنا هذه الأحذية في مجموعة Louis Vuitton كمرافق للسراويل التي زيّنتها الكشاكش. أما في مجموعة Celine فحافظت على لونها الأبيض الناصع ورافقت السراويل الضيّقة، فيما ترافقت لدى Prada مع جوارب رياضيّة طويلة تناسقت معها من حيث التصميم واللون. وهي من الأحذية التي يسهل تنسيقها مع الإطلالات اليومية ذات الطابع الشبابي العصري.