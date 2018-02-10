جيريمي سكوت يحمّل أزياءه رسالة مرح وسعادة

من أجواء أفلام الخيال العلمي استوحى المصمم الأميركي المثير للجدل جيريمي سكوت مجموعة أزيائه الجاهزة النسائية والرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2018، التي قدّمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

بطلة فيلم Fifth Element The الشهير النجمة ميللا جوفوفيتش بتسريحتها المربعة البرتقالية شكّلت مصدر الوحي الأساسي وراء إطلالات عارضات جيريمي سكوت، اللواتي تزيّنت كلّ واحدة منهن بشعر مستعار ملوّن. وكان هذا الفيلم الذي قُدّم منذ حوالي 20 عاماً ويحكي قصّة تدور في القرن الـ 23 مما يفسّر الطابع المستقبلي الذي رغب سكوت أن يعطيه لهذه المجموعة.

تضمّن هذا العرض 66 إطلالة اختلطت فيها الأزياء النسائية بالأزياء الرجالية التي جاءت متناسقة معها. وقد أرادها المصمم أن تكون مرحة، وهو قال في هذا المجال: "أدركت أن دوري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلّب مني أن أحمل بعض الفرح والسعادة كتعبير عن رفضي لهذا الواقع المأساوي الذي نعيشه في العالم."

بدا العارضون والعارضات على ممشى العرض أشبه بدمى متحرّكة ارتدت أزياءً ملوّنة بتدرجات مرحة: الوردي، الأزرق، البرتقالي، الأصفر... بالإضافة إلى التدرجات المعدنية المشرقة. وقد خيّمت أجواء ثمانينيّات القرن الماضي على العديد من الإطلالات، وظهرت من خلال الكنزات الطويلة والتنانير القصيرة التي تمّ ارتداؤها فوق جوارب ملوّنة بالإضافة إلى البنطلونات اللمّاعة، والمعاطف المزيّنة بالطبعات، والأحذية المستوحاة من تلك التي يتمّ ارتداؤها خلال رحلات التزلّج.

مجموعة Jeremy Scott لخريف وشتاء 2018 حملت رسائل فرح ومرح ونجحت في تزرع الابتسامات على وجوهنا وفي قلوبنا. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي: