هكذا بدت نيويورك في عيون "بوتيغا فينيتا"

بحضور نجمات عالميات أمثال سلمى حايك، براينكا شوبرا، وجوليان مور، قدّمت دار Bottega Veneta الإيطالية مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2018 أمس الجمعة ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

وقد سجّل هذا العرض مشاركة عارضات شهيرات أيضاً أمثال جيجي حديد التي اختتمته بثوب مخملّي أسود طويل، وكايا جربر التي تألّقت بثوب كحلي تمّ تنسيقه مع حذاء عالي الساق وحقيبة من الجلد الفاخر.

قدّمت دار Bottega Veneta خلال عرض تضمّن 66 إطلالة، مجموعتي أزيائها النسائية والرجالية التي تناسقت بامتياز فيما بينها من حيث الفكرة العامة والألوان المستعملة. وقد افتُتح العرض بإطلالة حريرية باللون الأصفر جاءت مستوحاة من تصميم أزياء النوم وترافقت مع معطف طويل باللون البيج.

شكّلت مدينة نيويورك بأجوائها وألوانها مصدر الإلهام الأساسي لهذه المجموعة التي غلبت عليها التدرجات الدافئة للأحجار الكريمة. وقد قال توماس مايير المدير الإبداعي للدار في هذا المجال، إنه حمل مجموعته الإيطالية من الأزياء الجاهزة إلى قلب مدينة نيويورك بعد أن استوحى من قلب هذه المدينة إطلالات عصريّة اختلطت فيها الألوان الدافئة بتناسق لافت.

لم يخَف توماس مايير من الجمع بين عدة ألوان في الإطلالة الواحدة ولكنه عرف كيف يقدّمها بأسلوب متجدد بعيد عن التكرار. وقد برزت جرأته بشكل أساسي في الأزياء الرجالية التي تزينت بالطبعات والخلطات اللونية المبتكرة مع الحفاظ على الطابع الشبابي للإطلالات. أما الأزياء النسائية فغلب عليها استعمال الخامات الناعمة والفاخرة التي تناسقت بامتياز مع الأكسسوارات الجلديّة التي تُشتهر بها هذه الدار الإيطالية العريقة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Bottega Venta الجديدة فيما يلي: