5 ساعات فاخرة جديدة من "ديور".. انظر واحكم

أطلقت دار Dior مجموعتها من الساعات الفاخرة للعام 2018، جامعةً بين التصاميم الراقية والحرفيّة العالية في التنفيذ ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

1- ساعة Dior Grand Bal Fete du Printemps:

تمّ تصميم ساعة Dior Grand Bal بإصدار خاص وطراز جديد بقطر 36 ملم للاحتفال بعودة فصل الربيع. وجاءت مرصّعة بزهور تتطاير بين تموّجاتها بتلات من الذهب، والياقوت، والماس. تتميّز هذه الساعة بقرصها المصنوع على شكل مروحة من الذهب، وعرق اللؤلؤ، والماس وهي تتوفر بإصدار محدود من 88 ساعة فقط.

2- ساعة La D de Dior Precieuse a Secret:

تتنكّر هذه الساعة بهيئة جوهرة تتزيّن بحجر أوبال أبيض، وهي تتميّز بتصميمها الفاخر فجسم الساعة، والقرص، والتاج، والسوار مرصّعة جميعها ببريق الماس.

تتوفّر هذه الساعة بقطعة واحدة فريدة من نوعها تجسّد المهارة والحرفيّة الاستثنائيّة لصناعة المجوهرات الراقية في مشاغل دار Dior.

3- ساعة La D de Dior Satine 25mm:

تمّ تصميم هذه الساعة على غرار شريط من الساتان، وهي تتميّز بسوار فولاذي يتمتع بمرونة ولمعان يجعلانه أشبه بقماش معدنيّ حقيقي. تمّ ابتكارها احتفالاً بالسنة الصينيّة الجديدة، وقد تلوّن قرصها بالأحمر وتزيّن بالذهب الزهري المرهف لخلق تباين بين المواد واللون من جهة وبين الرموز الذكورية والأنثوية من جهة أخرى.

4- ساعة La Mini D de Dior Rose des Vents

الوردة ونجمة الحظ من أبرز الرموز الغالية على قلب دار Dior. وقد قامت فيكتوار دو كاستيلان، مصممة مجوهرات الدار، بجمعها في تصميم واحد أطلق عليه اسم "وردة الرياح" تزيّنت به ساعة La Mini D de Dior Rose des Vents.

تشبه هذه الساعة شكل البوصلة، وهي تتميّز بقرصها الأحمر المتّقد أما إطارها الخارجي وتاجها المرصّع بالماس فيجسّدان عالماً شاعرياً جالباً للحظ.

5- ساعة La D de Dior Satine 36mm:

تتلاعب هذه الساعة بالرموز الذكورية- الأنثوية التي تتميّز بها مجموعة La D de Dior. وهي بالإضافة إلى سوارها الشبكيّ المرن واللامع، تتميّز بقرصها الكبير المصنوع من الملكيت الأخضر، وبإطار خارجي وتاج من الذهب الأصفر يترجمان عمق المهارة والحرفيّة في صناعة الساعات الفاخرة.