رافقونا إلى حديقة "أوسكار دي لارينتا" السرية

قدّم، مصمما دار Oscar de La Renta، لورا كيم وفرناندو غارسيا مجموعتهما من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2018 ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وقد تألّفت هذه المجموعة من 62 إطلالة بقيت وفيّة لروحية مؤسس الدار الراحل أوسكار دي لارينتا مع إضافة لمسات عصرية تعبّر بامتياز عن هوية مصمّم الدار الجديدين اللذين ينتميان إلى جيل الألفية.

في حديقة سحريّة تفتّحت إطلالات تزينت بالأزهار والنباتات بطريقة غير تقليديّة. فقد افتتح العرض بمعطف باللون الأحمر زيّنه بروش اتخذ شكل سنبلة. تلته بعد ذلك مجموعة من الإطلالات المتنوّعة تضمّنت أثواباً ومعاطف وقمصانا تزينت برسومات أزهار بدت كأنها منفّذة بالحبر الصيني.

في القسم الثاني من العرض، غزت الأزهار متعددة الألوان الأزياء بأسلوب متجدد، فاتخذت شكل طبعات وتطريزات تفتّحت على أماكن محددة من الكنزات والقمصان والسترات، والتنانير والأثواب والمعاطف بأسلوب عصري لافت.

أما في القسم الثالث من العرض الذي أتى مخصصاً لأزياء المناسبات والسهرات، فقد ظهرت براعة لورا كيم وفرناندو غارسيا في تطوير أفكار استلهماها من أرشيف الدار وعملا على تطويرها بأسلوب متجدد. حضور الأزهار كان بارزاً في هذا القسم أيضاً، حيث تفتّحت على الأثواب الحريريّة المنفوخة، واتخذت بتلاتها شكل كشاكش زيّنت الفساتين الرومنسية أو تطريزات تألّقت على الأثواب المخملية. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Oscar de La Renta للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: