هكذا تتغلّبون على مشكلة الشعر الدهني

يعاني 25 بالمئة من النساء والرجال من مشكلة الشعر الدهني، فإذا كنتم من بينهم هذا يعني أنكم مصابون باضطراب في عمل الغدد الزهميّة يمكن التخفيف من حدّته عبر تبني الخطوات التالية:

- عدم وضع اليد على الشعر: إن وضع اليد على الشعر عدة مرات في اليوم يزيد من تفاقم مشكلة الشعر الدهني. تذكّروا دائماً أن هذه الخطوة التي تقومون بها بشكل تلقائي تزيد من الإفرازات الزهميّة في فروة الرأس، ولذلك ننصحكم بتجنّبها قدر المستطاع وستلاحظون فرقاً واضحاً في هذا المجال.

- تجنّب استعمال المستحضرات الغنيّة: ابتعدوا عن استعمال مستحضرات العناية الغنيّة فهي لا تناسب طبيعة الشعر الدهني وتؤدي إلى تفاقم مشكلته. واحرصوا على استعمال شامبو وكونديشنر مذكور عليهما أنهما مناسبان للشعر الدهني كما يمكنكم التخلّي عن خطوة استعمال الكونديشنر في حالة الشعر سهل التسريح.

- الابتعاد عن تطبيق مستحضرات العناية على جذور الشعر: من الضروري تجنّب وضع الكونديشنر، أو المصل، أو مستحضرات الحماية من حرارة المجفف على جذور الشعر. على أن يتم الابتعاد حوالي 4 سنتيمترات عن الجذور لتجنّب إثقالها وزيادة إفرازاتها الدهنيّة.

- تجنّب شطف الشعر بالماء الساخن: احرصوا على شطف الشعر جيداً من آثار الشامبو والكونديشنر، فبقايا هذه المستحضرات تجعله يبدو دهنياً وفاقداً للحيوية. وابتعدوا عن شطف الشعر بالماء الساخن كونه ينشّط عمل الغدد الدهنية ويترك أصفاد الشعر مفتوحة. يمكنكم استعمال الماء الفاتر مع الشامبو للحصول على الرغوة المطلوبة لغسل الشعر على أن يتم شطفه بعد ذلك بالماء البارد لإغلاق أصفاده وزيادة لمعانه.

- الابتعاد عن تجفيف الشعر بالهواء الساخن: إن تعريض الشعر لحرارة مرتفعة جداً عند تجفيفه بواسطة المجفف الكهربائي يلحق الضرر به ويزيد من تفاقم إفرازاته الدهنيّة. ولذلك يُنصح بتجفيف الشعر الرطب بمنشفة قطنية أولاً ثمّ تركه يجفّ في الهواء الطلق أو تعريضه للهواء الفاتر الصادر عن مجفف الشعر.

- تبنّي نظام غذائي صحّي: إن الإفراط في تناول المواد الدهنيّة والسكريات ينعكس على حالة الشعر مما يزيد من طابعه الدهني وشكله الفاقد للحيويّة. ولذلك ننصحكم بتبنّي نظام غذائي صحّي يكثر فيه تناول الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامينات الضرورية لصحة الشعر والبشرة.

- تجنّب استعمال الأقنعة المغذية للشعر: من الضروري الابتعاد عن استعمال الأقنعة المغذية على الشعر الدهني، واستبدالها بأقنعة صلصاليّة تقوم على امتصاص الفائض من إفرازات الشعر الدهني. على أن يتم تطبيقها على جذور الشعر مرة أسبوعياً لتحسين حالته والتخفيف من إفرازاته.

- الابتعاد عن سوء معاملة الشعر: يشكّل السترس، والتعب، وتعريض الشعر للاعتداءات الخارجية من العوامل التي تزيد من مشكلة الشعر الدهني. ولذلك ننصحكم بتبنّي النشاطات المحاربة للسترس، تخصيص أوقات للراحة، الحدّ من تلوين الشعر بشكل متكرّر، والابتعاد عن الإفراط في تعريضه للشمس ولمياه البحر وبرك السباحة.