كارولينا هيريرا تودّع 37 عاماً من الأناقة

بعد 72 #عرض_أزياء و37 عاماً في مجال الأناقة، قدّمت المصممة الأميركية ذات الأصول الفنزويلية كارولينا هيريرا آخر عروضها ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2018.

وكانت هيريرا البالغة من العمر 79 عاماً قد أعلنت مؤخراً عن اعتزالها منصب المديرة الإبداعية وتعيين المصمم ويس غوردون لخلافتها في هذه الدار التي تحمل اسمها والتي أسّستها في العام 1980.

تُعتبر هيريرا واحدة من آخر #المصممين المخضرمين الذين ما زالوا يمارسون مهامهم بعد مسيرة طويلة ناجحة. وقد اختارت تقديم عرضها الأخير في متحف الفن المعاصر Museum of Modern Art في #نيويورك بحضور صديقها المصمم كالفن كلاين وعدد من النجمات والمؤثّرات أمثال كاتي هولمز، نيكي هيلتون، كارلي كلوس، وأوليفيا باليرمو.

افتُتح العرض بمجموعة من #الإطلالات التي تلوّنت بالأبيض والأسود، لينطلق بعدها مهرجان من الألوان أرادت هيريرا من خلاله أن تعبّر عن حبها للجمال والحياة، هي المعروفة بمقولتها الشهيرة: "أريد للمرأة أن تبدو وتشعر بأنها جميلة في أزيائي".

تدرجات الأزرق، البرتقالي، الأصفر، الأحمر، والوردي تحوّلت إلى إطلالات ساحرة انطلقت من أسس كلاسيكيّة لتحتفل بالمرأة العصرية في سعيها الدائم إلى التجدد. وقد شكّلت الخامات الفاخرة، التي تمّ تطويعها بحرفيّة عالية ورؤية مبتكرة، الوسيلة المثالية التي استعملتها هيريرا لابتكار إطلالات في منتهى الأناقة.

البساطة التي تجلّت في إطلالات هذه #المجموعة ترافقت مع لمسات من التميّز ظهرت في قصّات الأثواب، الأحزمة الجلديّة التي التفّت بأناقة حول الخصر، البدلات التي ترافقت مع قمصان من التول المنقّط، والتنانير التي تزيّنت بالريش. أما في نهاية العرض، فقد فاجأتنا هيريرا بمجموعة من الإطلالات الأيقونية التي لطالما عبّرت عن بصمتها الخاصة في مجال التصميم. وقد تألّفت هذه الإطلالات من تنانير طويلة ملوّنة تمّ تنسيقها مع قمصان بيضاء وأحزمة عريضة.

ظهرت السيدة هيريرا في نهاية هذا العرض برفقة فريق عملها الذي حرص على تقديم تحيّة خاصة لهذه المصممة التي طبعت الموضة العالمية برؤيتها التي تحوّل #الأناقة إلى مصدر للجمال.