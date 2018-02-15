بالصور.. تجوّل في شوارع عاصمة الموضة الأميركية

تتحوّل شوارع مدينة نيويورك على هامش أسبوع #الموضة إلى منصّات عروض حيّة تعبّر عن نبض المدينة وأذواق روّادها. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الصيحات التي رصدناها في عاصمة الموضة الأميركية:

- تشكّل سترات الفرو الكبيرة الملوّنة عنصراً أساسياً في إطلالة #النساء في نيويورك. فقد رصدناها بألوان لافتة كالأحمر، والليلكي، والأخضر، والوردي، والأزرق. وهي تناسقت بامتياز مع الأزياء ذات الألوان الحياديّة ومع الإطلالات ذات التدرجات القويّة والمتناقضة.

- تشكّل الأحذية الفضيّة البرّاقة إحدى صيحات لموضة المنتشرة بكثرة في شوارع نيويورك. وهي تتناسق مع العديد من الإطلالات مما يفسّر سهولة ارتدائها وإقبال "الفاشينيستاز" عليها.

- تحرص النساء في نيويورك على إضافة لمسات مبتكرة على البدلات الكلاسيكيّة، التي تزينت بطبعة الخطوط العمودية حيناً وبحزام بلاستيكيّ عريض حيناً آخر.

- تبتعد نساء نيويورك عن تنسيق لون الحذاء مع الحقيبة، حتى أنهن يحرصن على اختيار هذه الأكسسوارات بألوان لا تمتّ إلى بعضها بصلة لإضافة لمسة من التناقض على إطلالاتهن.

- تشكّل النظارات الشمسيّة عنصراً أساسياً في إطلالات نساء نيويورك. وهنّ يبتعدن عادةً عن اللمسات الكلاسيكيّة عند اختيارها ويحرصن على متابعة أحدث خطوط الموضة العالمية في هذا المجال.

- يتكرّر ظهور الحذاء الأبيض في العديد من إطلالات النساء في #نيويورك. فبعد غياب طويل عن ساحة الموضة يسجّل هذا الحذاء عودةً قويّة ليتناسق مع مختلف ألوان الأزياء دون أي استثناء.

- للحصول على إطلالة عصريّة مميّزة، لا تتردد النساء في نيويورك بتنسيق سترة ذات طابع رياضي مع بدلة مؤلفة من "بلايزر" وسروال كلاسيكيين.

- تشكّل #الحقائب العمليّة الكبيرة رفيقاً مثالياً للمرأة العصرية في نيويورك. وهي لا تتردد أحياناً بحمل حقيبة صغيرة وأخرى كبيرة في الوقت نفسه للجمع بين الأناقة والطابع العمليّ.