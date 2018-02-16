ما سرّ أغطية الرأس التي ظهرت بها عارضات مارك جايكوبز؟

اختُتم أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة بعرض دراماتيكي قدّمه المصمم #مارك_جايكوبز تضمّن 54 إطلالة خارجة عن المألوف بالشكل والمضمون. وقد اختار المصمم ألوان الأحجار الكريمة لتزيّن تصاميم جاءت جريئة من حيث الأحجام والقصّات والعقد الكبيرة التي التفّت حول العنق والخصر بأسلوب لافت.

تأثّر مارك جايكوبز بأجواء ثمانينيّات القرن الماضي بدا واضحاً في هذه المجموعة من خلال استعمال الأحجام الضخمة، والكشاكش الكبيرة، والأحجار الملونة، والأقمشة الفاخرة التي ذكّرتنا بتصاميم كلّ من تييري موغلير وكلود مونتانا وإيمانوييل أونغارو.

أراد مارك جايكوبز لتصاميمه الخاصة بخريف وشتاء 2018 أن تكون بعيدةً عن الرتابة والملل. واختار أن يقدّم خامة الجلد بأسلوب مبتكر أبعدها عن القصّات الضيّقة ونفّذها بأحجام كبيرة التفّت على شكل عقد وورود كبيرة. كما استعان بخامات الصوف والجوخ والحرير لإضفاء لمسات من الدفء والترف على إطلالات تميّزت بغموض رافق ظهور العارضات بأغطية للرأس وقبّعات حجبت العينين.

التنسيقات اللونيّة التي اعتمدها جايكوبز في إطلالاته جاءت جريئة ومبتكرة أيضاً، حيث لفتنا اختلاط البرتقالي بالأزرق، والأصفر بالأخضر، والليلكي بالأزرق. كما لفتنا تنسيق اللون الأسود مع ألوان الأحجار الكريمة في إطلالات تمّ تنفيذها بأقمشة التفتا والحرير. وقد حرص جايكوبز على تنسيق أزيائه مع أحذية تزيّنت بالعقد، حقائب صغيرة، قفازات سوداء، ومشالح كبيرة من الفرو أضافت بعداً سوريالياً على الإطلالات. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميم مجموعة Marc Jacobs لخريف وشتاء 2018 فيما يلي.