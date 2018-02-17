12 سؤالاً مهماً.. قبل العناية بالبشرة

يشكّل تنظيف البشرة خطوة يومية ضرورية للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها وإشراقها، كما أنه وسيلة أساسية لحمايتها من #الشيخوخة المبكرة. فهل تستعملون الأدوات والمستحضرات المناسبة لتخليص البشرة من الشوائب، وآثار الماكياج المتراكمة على سطحها. وهل تعتمدون الخطوات المناسبة لتحويل عمليّة تنظيف البشرة إلى وسيلة للحفاظ على جمالها وشبابها؟

1 - ما هي أفضل المستحضرات الخاصة بتنظيف البشرة؟

هناك مستحضرات خاصة لكل نوع بشرة. فالبشرة الجافة تُنظف بواسطة الحليب المنظف أو الكريم الراغي اللذين يحتويان على مواد مرطبة. أما البشرة الدهنية فتناسبها المستحضرات ذات تركيبة الجل والتي تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، كما أن هناك مستحضراً بتركيبة الحليب خاصا بالبشرة الدهنية. وفي جميع الحالات فإن مستحضرات التنظيف الموجودة في الأسواق تذكر على غلافها الخارجي نوع البشرة المناسبة لها.

2 - ما هو التوقيت المثالي لتنظيف البشرة؟

يجب تنظيف البشرة صباحاً ومساء. فالهدف من هذه الخطوة ليس فقط إزالة الماكياج، بل أيضاً التخلص من الرواسب والأوساخ المتراكمة عليها نتيجة العوامل الخارجية من دخان، وتلوث، وغبار وغيرها والتي تتعرض لها البشرة بشكل يومي، وتؤدي الى إرهاقها وفقدانها نضارتها.

3- كيف تبدأ خطوات التنظيف؟

يطبق مستحضر التنظيف على #البشرة سواء كان حليباً أم كريماً أم جل. وبواسطة حركات دائرية يتم مده على الوجه، ثم إزالته بقطنة ناعمة، إذا كنا نستخدم الحليب. أما بالنسبة للكريم الراغي أو الجل فيُزالان بالماء الفاتر. وبعد الانتهاء تُستكمل عملية التنظيف من خلال مسح البشرة باللوشن المنشط الذي يعرف أيضاً بالتونر.

4- هل تساعد عملية التدليك في تنظيف البشرة؟

تساعد الحركات الدائرية التي نقوم بها على البشرة في تنشيط #الدورة_الدموية وبالتالي تمنح البشرة نضارة بعد التنظيف، أما خطوات التربيت فهي التي تساعد على "نزع" الأوساخ وبقايا الماكياج الملتصقة على البشرة.

5- كيف نستخدم الفرشاة في تنظيف البشرة؟

الفرشاة تقوم بتدليك البشرة وتنشيط الحركة الدموية تماماً كالتدليك اليدوي. ولكنها تساعد مستحضر التنظيف في الوصول إلى داخل المسامات وتنظيفها. وهي تستخدم للقيام بحركات دائرية ناعمة كي لا تخدش البشرة.

6- ما هي الطريقة المثالية لتطبيق غسول الوجه؟

يتم وضع القليل من غسول الوجه على اليد وفركه للحصول على رغوة قبل تطبيقه على البشرة الرطبة، ومع تحريك اليدين بطريقة دائرية تتم إزالة الماكياج والأوساخ عن سطح البشرة.

7- ما هي أفضل طريقة لإزالة ماكياج العينين؟

لماكياج العينين مستحضرات خاصة بها، تنقسم الى نوعين: منها ما هو خاص بالماكياج العادي، ومنها ما هو خاص بالماكياج المضاد للماء. أما خطوة تنظيف العينين فهي تبدأ عادةً بوضع قطنة مبللة بالمستحضر فوق العين، مع التربيت قليلاً عليها للسماح للماسكارا بالتفتت، ما يسهل إزالتها، ثم يتمّ سحب القطنة من الأعلى إلى الأسفل دون فرك العين. وتعاد هذه الخطوة مرات عدة حتى نتأكد من إزالة الماكياج.

8- كيف يتم تنظيف البشرة داخل مراكز التجميل؟

تقتضي عملية تنظيف البشرة السطحية داخل مراكز #التجميل، الخطوات نفسها التي تقوم بها السيدة في المنزل، من خلال استعمال مستحضرات التنظيف الخاصة ببشرتها، مع خطوات إضافية من التدليك تشعرها بالراحلة وتمنح بشرتها النضارة اللازمة.

9- ما هو دور حمامات البخار في عملية تنظيف البشرة داخل معهد التجميل؟

تعمل حمامات البخار على فتح مسام البشرة وتنظيفها من العمق. وعادة تستخدم هذه الوسيلة من أجل التخلص من الرؤوس السوداء الموجودة على سطح البشرة والناتجة عن الترسبات دهنية.

10- كيف يساعد كريم التقشير في هذه العملية؟

يهدف كريم التقشير الى إزالة الخلايا الميتة من البشرة. وتقتصر عملية التقشير التي تتم في المنزل أو في مراكز التجميل على إزالة الخلايا الميتة الموجودة على سطح البشرة. أما عملية التقشير من العمق فهي من اختصاص أطباء الجلد.

11- ما هو الدور الذي تلعبه الأقنعة التجميلية في هذا المجال؟

تنقسم الأقنعة الى أنواع، فمنها المرطبة للبشرة التي تعاني من الجفاف، والاقنعة المطهرة للبشرة الدهنية، وأقنعة النضارة للبشرة التي تعاني من إطلالة شاحبة، والأقنعة المضادة للشيخوخة للبشرة التي تعاني من التجاعيد. ويستخدم القناع عادة بعد كريم التقشير، إذ إنه يعمل على انقباض مسامات الوجه. وهو لا علاقة له في عملية تنظيف البشرة ولكنه خطوة ضرورية تلي عملية التقشير التي تلعب دوراً أساسياً في مجال تنظيف البشرة بالعمق.

12- كيف يمكن أن نحول دون تراكم الأوساخ داخل مسام البشرة؟

يتمّ ذلك من خلال تنظيف البشرة بواسطة المستحضرات المناسبة لها مرتين في اليوم، صباحاً ومساء، واللجوء إلى جلسات التنظيف داخل مراكز التنظيف مرة كل 8 اسابيع أو تطبيق كريم التقشير والقناع الخاص بنوع البشرة داخل المنزل مرة كل أسبوعين.