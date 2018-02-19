الأسود يغطّي البساط الأحمر لحفل "البافتا"

خيّم اللون الأسود مساء أمس على البساط الأحمر لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون المعروف بإسم BAFTA، والذي أقيم على مسرح رويال ألبرت هول اللندنيّ الشهير بحضور العديد من المشاهير والنجوم.

وقد شكّل اعتماد الأسود كلون أساسيّ لإطلالات النجمات، بعد اعتماده مؤخراً في حفل "غولدن غلوب"، رسالة جديدة داعمة لحملة TimesUp وهشتاغ me too المناهضين للتحرّش الجنسي في هوليوود والعالم. مما يجعل من الموضة وسيلةً فعّالة ترفع الصوت عالياً تعبيراً عن رأي وموقف، ورفضاً لواقع مرفوض. فمن كانت أبرز الداعمات لهذه الحملة التي تحوّلت مؤخراً إلى قضيّة عالميّة؟

- إختارت النجمة أنجيلينا جولي ثوباً مخملياً كلاسيكياً عاري الكتفين من دار Ralph&Russo البريطانية للتعبير عن تضامنها مع ضحايا التحرش حول العالم.

- تألّقت النجمة لوبيتا نيونغو بثوب أسود مبتكر من الحرير والشرائط المخمليّة حما توقيع دار Elie Saab وزيّنته على الكتف ببروش تحمل عبارة TimesUp دعماً لهذه الحملة العالمية.

- إعتمدت النجمة جنيفر لورانس ثوباً حريرياً طويلاً باللون الأسود حمل توقيع دار Dior وتزيّن بكمّين صغيرين إنسدلا على الكتفين.

- بدت النجمة سلمى حايك في منتهى الأناقة بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز على الخصر والكمين من دار Gucci.

- إختارت النجمة ساورز رونان ثوبها الأسود من دار Chanel، وهو تميّز بتصميمه المبتكر الذي تزيّن بالريش والتطريز.

- تألّقت النجمة مارغو روبي بثوب أسود من Givenchy تميّز بكسراته الشفّافة وتطريزه الفاخر.

- إختارت النجمة كايت مارا ثوباً عاري الكتفين من التول الأسود المطرّز بالذهبي حمل توقيع دار Dior.

- بدت جيما أرترتون بمنتهى الأناقة بثوب طويل ذات كتف واحدة تميّز بكسراته المبتكرة، فيما اختارت ليلي جايمس ثوباً عاري الكتفين حمل توقيع دار Burberry.

- لم تستطع دوقة كامبريدج كايت ميدلتون إختيار الأسود لإطلالتها تجنباً لخرق البروتوكول الذي يمنع أفراد العائلة الملكيّة البريطانيّة من التعبير عن أي دعم للحركات السياسية والإجتماعية. ولكنها تألّقت بثوب باللون الأخضر الداكن من Jenny Packham زيّنته بشريط مخمليّ أسود عند الخصر ومجوهرات ماسيّة.