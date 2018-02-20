شاهد الملكة اليزابيث تكسر التقاليد وتزور مكانا لأول مرة

لأول مرة.. قامت الملكة #إليزابيث الثانية بزيارة لأسبوع الموضة في لندن لتقديم جائزة تعترف بتفوق التصميم البريطاني.

الملكة البالغة من العمر 91 عاماً، منحت جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني، الثلاثاء، للمصمم بريطاني المولد ريتشارد كوين.

وجلست الملكة إلى جوار رئيسة تحرير مجلة فوغ الأميركية آنا وينتور في الصف الأول

وارتدت الملكة فستاناً من تصميم أنجيلا كيلي باللون الأزرق الفاتح، ومعطفاً فوقه يحمل كريستالات صغيرة من #سوارفسكي.

وتجولت أيضاً في صالات العرض قبل تقديم الجائزة في آخر أيام #أسبوع_الموضة.

وأسس كوين علامته في 2016، بعد أن درس الموضة في كلية #سانت_مارتين وأصبح معترفاً به على نطاق واسع باعتباره واحداً من أكثر المصممين الشباب البريطانيين موهبة.