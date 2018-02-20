هكذا تختارون نظّاراتكم الشمسية للربيع المقبل

تضفي #النظارات_الشمسية لمسات من الأناقة والغموض والابتكار على أي إطلالة مهما كانت بسيطة. وهي تلعب دوراً أساسياً في مجال الحماية من أشعة الشمس التي يمكن أن تلحق الأذى بالعينين وتسرّع في آليّة شيخوخة البشرة المحيطة بها. كل ذلك يدفعنا إلى اعتماد النظارات الشمسية كأكسسوار أساسي في حياتنا اليومية. ولكن ما هي الأسس الضرورية لاختيار النظارات الشمسية المناسبة؟

الحماية المناسبة

احرصوا على اختيار #النظارات الشمسية التي تتزوّد زجاجاتها بحماية من أشعة الشمس لا تقل عن الرقم 3، واختاروا الزجاجات ذات الألوان الداكنة بالنسبة للعيون الحساسة. وتذكروا أن الزجاجات ذات اللون البني هي الأفضل لمن يعاني من مشكلة قصر النظر، أما الزجاجات الرمادية فهي الأنسب للذين يعانون من مشكلة بُعد النظر كونها تبرز بشكل مثالي الألوان الطبيعيّة المحيطة بنا.

الزجاجات ذات اللون الأصفر تساعد على إبراز التناقضات، أما الزجاجات ذات الألوان المبتكرة كالأحمر والوردي والأزرق والبنفسجي، فيفضّل تركها للأيام التي لا تكون فيها أشعة الشمس قويّة.

شكل النظارات ولونها

احرصوا على اختيار شكل النظارات الشمسية بما يتناسب مع الشخصية وشكل الوجه، أما المبدأ الأساسي في هذا المجال فيعتمد على اختيار النظارات التي يكون شكلها معاكساً لشكل الوجه: فالنظارات المستطيلة تناسب الوجه المستدير، والنظارات التي تأخذ شكل الفراشة تناسب الوجه المربّع، والنظارات المستديرة تليق بالوجه الطويل، أما الوجه البيضاوي تليق به مختلف أشكال النظارات.

واحرصوا على أن يتناسق لون النظارات مع لون البشرة والشعر للحصول على إطلالة متناسقة وأنيقة. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من تصاميم نظارات الربيع المقبل التي تحمل توقيع أشهر دور اللأكسسوارات العالمية.