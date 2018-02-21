6 أساليب تخلّصكم من الوبر الذي يغزو الملابس الصوفيّة

تتميّز #الأزياء المصنوعة من النسيج الصوفي بكونها دقيقة جداً وتحتاج إلى عناية خاصة في الغسيل والتجفيف والكيّ لتحافظ على جودتها. أما المشكلة الأكبر التي تواجه النسيج الصوفي فهي الخيوط التي تبدو ملتفّة عليه وتجعل مظهره يفتقد إلى الترتيب. فما هي أسهل الأساليب للتخلص منها واستعادة #الأناقة المعهودة للأزياء الصوفيّة؟

1- الفرشاة اللاصقة

إن تمرير فرشاة اللاصقة على #الكنزات_الصوفية يجعل الوبر الذي يغطي النسيج يلتصق بشريطها اللاصق، مما يؤدي إلى التخلّص من الخيوط الملتّة بشكل سريع.

2- ليفة الجلي الجديدة

يمكن استعمال "ليفة جلي" جديدة، وتمرير طبقتها الكاشطة على #النسيج_الصوفي بنعومة، وستلاحظون أن الخيوط الملتفة علقت بها وعاد النسيج الصوفي إلى سابق عهده.

3- شفرة الحلاقة

قد تجدون في الأسواق آلات حلاقة خاصة بالأنسجة الصوفيّة تخلّصها من #الوبر والخيوط الملتفّة. ولكن يمكنكم أيضاً الاستعانة بآلات الحلاقة الكهربائية أو حتى بشفرة الحلاقة للحصول على النتيجة نفسها شرط تمريرها بحركات تتجه من الأعلى إلى الأسفل. على أن يتمّ ذلك بنعومة تامة ودون الضغط على النسيج لتجنّب قطع خيوطه والتسبب بتمزّقه.

4- ورق الزجاج

افردوا النسيج الصوفي على طاولة ومرروا عليه ورق الزجاج بحركات ناعمة، وستلاحظون أن الخيوط الملتفّة ستعلق عليه. يمكنكم أيضاً الاستعانة بحجر الخفّاف للحصول على النتيجة نفسها.

5- ملقط الحاجبين

يساعد الملقط المخصص لإزالة الشعر الزائد في الحاجبين في التخلّص من الوبر المزعج الذي يغزو الأنسجة الصوفية إذا كان عدده محدوداً، ولكن انتبهوا لعدم سحب خيوط من النسيج أثناء القيام بذلك.

6- مشط الشعر الرفيع

يتميّز مشط الشعر ذات الأسنان الرفيعة بقدرته على إزالة الوبر عن الأنسجة الصوفيّة. يكفي تمريره بلطف على النسيج لإزالة كل الخيوط الملتفّة. كما تتوفر في الأسواق أنواعاً من الأمشاط تكون مخصّصة لهذا الغرض.