62 إطلالة تستحضر جاكلين كينيدي على طريقة "موسكينو"

كايا جيربر، جوان سمولز، جيجي و #بللا_حديد...تحوّلن جميعاً إلى جاكلين كينيدي في عرض Moschino الذي تمّ تقديمه يوم أمس ضمن فعاليات #أسبوع_ميلانو للموضة.

فقد عاد جيريمي سكوت المدير الإبداعي للدار هذه المرة إلى سيتينيّات القرن الماضي مستنسخاً شخصيّة السيدة الأميركية الأولى #جاكلين_كينيدي في 62 إطلالة جمعت بين الكلاسيكيّة والابتكار مقدمةً الماضي بعيون المستقبل.

استحضر سكوت أناقة جاكي الأيقونيّة التي توقّعها تايورات التويد، القبعات التي تغطّي قرص الرأس، والنظارات الشمسيّة. ولوّنها بالتدرجات المشرقة كالأصفر، والبرتقالي، والبنفسجي، والوردي، والليلكي، والأزرق، والأخضر. كما أنه لم يتخلّ عن بصمته الخاصة التي تتخذ شكل طبعات كرتونيّة زيّنت التايورات والأثواب متناسقةً بامتياز مع الأكسسوارات الجلديّة اللماعة. أما الإطلالات الـ 15 الأخيرة في العرض فاتخذت شكل أثواب سهرة طويلة تزيّنت بالترتر والخامات البرّاقة.

العقود الكبيرة التي اعتدنا أن نراها في معظم عروض Moschino غابت هذه المرة ليحلّ مكانها الاستعمال المكثّف للسحّابات في التايورات والأثواب بالإضافة إلى أقفال الأحزمة التي زيّنت الأحذية بشكل لافت. وقد حافظت الحقائب على أحجام متوسّطة وتزيّنت بالسلاسل المعدنيّة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Moschino لخريف وشتاء 2018 فيما يلي: