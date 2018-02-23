خلال أسبوع الموضة.. دروس في الأناقة من شوارع ميلانو

يكفي التجوّل في شوارع ميلانو على هامش فعاليات أسبوع الموضة لنكتشف أنها تحوّلت إلى منصّات لعروض أزياء حيّة تنشر أفكاراً جديدة في مجال الأناقة، لكل من تبحث عن لمسات من التجدد تضيفها إلى إطلالتها أو تسأل عن أفضل الأساليب لتنسيق أزياء وأكسسوارات نشاهدها في العروض أو في مجلات الأزياء.

- لا حدود للابتكار والتميّز في الإطلالات التي شهدناها في شوارع ميلان. فخلط الخامات، والألوان، والطرازات المختلفة يضفي دائماً لمسة من التجدد على كامل الإطلالة.

- تصاميم دار Gucci هي الأكثر انتشاراً في شوارع ميلانو، فقد رأينا "الفاشينيستات" يقبلن على ارتداء أزياء وأكسسوارات هذه العلامة المعروفة بابتعادها عن الطراز الكلاسيكي والتوجه نحو كل ما هو خارج عن المألوف.

- لفتنا ظهور اللون الأخضر بكثافة في شوارع ميلانو حيث تألّق بتدرجاته الهادئة والمشرقة ليزيّن الأثواب، والبدلات، وحتى السترات الجلديّة الفاخرة.

- تبرع النساء بشوارع ميلانو في تنسيق سروال الدنيم مع أزياء وأكسسوارات مميّزة للحصول على إطلالات مشغولة بإتقان تجمع بين الطابع الكاجوال واللمسات المترفة.

- تحسن النساء بشوارع ميلانو في تنسيق الطبعات المتعددة والألوان المختلفة في إطلالات تجمع بين الأناقة والبساطة.

- يمكن لإطلالة كلاسيكيّة تتضمّن سروالاً من الدنيم وسترة بلايزر تزيّنها المربعات أن تتحوّل إلى إطلالة مبتكرة جداً من خلال ارتداء السترة بأسلوب مبتكر وإضافة بعض الأكسسوارات التي تزيد عليها لمسات مرحة.

- لاتتردد النساء بشوارع ميلانو في ارتداء الطبعات الحيوانية، ولكنها تبرع في تنسيقها مع إطلالات أنيقة وبعيدة عن الابتذال.

- رصدنا في شوارع ميلانو إطلالة تجمع بين سروال رياضي قطني تم تنسيقه مع كنزة صوفيّة، معطف واقٍ من المطر صندل ذي كعب تمّ ارتداؤه مع جوارب نظيفة.. فما رأيكن بهذه الموضة الغريبة؟