الطائرات بدون طيار.. أحدث صيحات عروض الأزياء

فتحت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "دولتشي آند غابانا" أبواب عالم ساحر بعرض مذهل شاركت فيه طائرات بدون طيار وذلك ضمن آخر فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

وفي مستهل العرض، فتحت البوابة لتخرج منها طائرات بدون طيار تحمل حقائب اليد النسائية الفاخرة للدار الشهيرة وتسير بها على الممشى.

كانت "دولتشي آند غابانا" قد طلبت في الماضي ممن يطلق عليهم "المؤثرين" الشبان عرض أزيائها وكذلك المدونين والمشاهير على موقع "انستغرام" لتبادل الصور ممن لديهم ملايين المتابعين ويعتبرون أيقونات للموضة في عيون محبيهم. لكن الثنائي الإيطالي الشهير عاد هذا العام للاستعانة بعارضات الأزياء المحترفات.

ولم تفقد مجموعة "دولتشي آند غابانا" لخريف وربيع 2018-2019 السمات المميزة للدار الإيطالية مثل الفساتين السوداء الضيقة والزهور واستلهام عادات وتقاليد جنوب إيطاليا.

وكانت بعض التصاميم بألوان زاهية ولامعة وتزخر بأكسسوارات مثل شعر مستعار كبير وردي اللون وإطارات نظارات غريبة الشكل.