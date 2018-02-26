هل هذه أغلى إطلالة تظهر بها ميلانيا؟

لفتت السيدة الأميركية الأولى، #ميلانيا_ترمب، مؤخراً الأنظار بإطلالة بلغت كلفتها 10 آلاف دولار اعتمدتها في حفل استقبال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، وزوجته في البيت الأبيض.

وقد تميزت هذه الإطلالة بطابعها العسكري وتألفت من معطف أسود من Dolce&Gabbana زينته الخطوط والأزرار الذهبية وبلغ سعره حوالي 3600$. وقد نسقته مع حذاء ذهبي فاخر من جلد التمساح حمل توقيع علامتها المفضلة Manolo Blahnik وبلغ سعره حوالي 5796$.

وكانت إطلالات ميلانيا، التي اعتمدتها منذ بداية هذا العام، تميزت بأناقة شديدة لفتنا منها بعض القطع التي ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي:

- قامت ميلانيا في 14 شباط/فبراير بزيارة إحدى المدارس الأميركية. وقد اختارت للمناسبة معطف باللون الأحمر من Calvin Klein بلغ سعره حوالي 800$.

- زارت ميلانيا في 5 شباط/فبراير إحدى المستشفيات الأميركية. ولفتت الأنظار بمعطفها الأصفر الذي يحمل توقيع دار Ralph Lauren ويبلغ سعره حوالى 5000$. وقد نسقته مع كنزة صوفية باللون نفسه وتنورة من الجلد باللون البني فيما تزين دذائها بالطبعات الحيوانية.

- حضرت السيدة الأميركية الأولى مباراة في"السوبربول" في 4 شباط/فبراير بإطلالة رياضية بامتياز تألفت من سترة "بومبر" مصنوعة من الساتان الحريري من Amiri يبلغ سعرها حوالي 2100$. وقد نسقتها مع سروال من الدنيم الأبيض من J Brand Jeans وحذاء ذو كعب مرتفع.

- بدت إطلالة ميلانيا بالأبيض متألقة خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية في 30 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد اختارت بدلة بيضاء تحمل توقيع Dior نسقتها مع قميص حريري باللون نفسه من Dolce&Gabbana وحذاء من Christian Louboutin.

- خلال زيارتها إلى أحد المتاحف في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، اختارت السيدة الأميركية الأولى معطفاً بالأسود والأبيض من Dolce&Gabbana بلغ سعره 2395$.

- في أول إطلالة لها خلال العام 2018 اعتمدت السيدة الأميركية الأولى سترة من Bottega Veneta يبلغ سعرها 3980$ نسقتها مع سروال من الجلد باللون البرغندي من Helmut Lang وحقيبة Birkin من Hermes.