هذه المشروبات الساخنة تساهم في صفاء بشرتكِ

تشكّل المشروبات الساخنة رفيقنا اليومي، فهي تمدّنا بالطاقة والحيوية وتؤمن لنا إحساساً بالهدوء والراحة. ولكن هل تعلمون أنها قادرة على حلّ العديد من المشاكل التجميليّة التي تعاني منها بشرتنا مما يجعلها تبدو صافية وممتلئة حيويّة؟

- القهوة:

تتميّز القهوة بغناها بالكافيين الذي ينشّط آلية تجديد الخلايا ويتمتع بمفعول مضاد للأكسدة يحافظ على شباب البشرة. وهي غنيّة أيضاً بالفلافونويدات التي تحارب علامات الشيخوخة المبكرة وتحمي من أضرار التعرّض لأشعة الشمس.

- الشوكولا الساخنة:

تشكّل الشوكولاتة المكوّن الأساسي لهذا الشراب اللذيذ، الذي يؤمن للبشرة الصفاء بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن أبرزها: الفيتامين A والفيتامينD بالإضافة إلى البوتاسيوم، والكلسيوم، والحديد.

- الشاي الأخضر:

يشكّل الشاي الأخضر المشروب المثالي للحفاظ على الصحة، والجمال، والشباب. فهو غنيّ بمضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تؤمن حماية للبشرة من الاعتداءات الخارجية المسرّعة لشيخوختها. وهو يتمتع بمفعول منقّي ومرطّب للبشرة مما يعكس عليها صفاءً واضحاً في حال المواظبة على تناوله بشكل يومي.

- شاي البابونج:

يتميّز نبات البابونج بمفعوله المهدئ على البشرة، أما تناول شاي البابونج فيقي البشرة من التهيّج، والتحسس، والاحمرار مما يحافظ على صفائها. كما يتمتع هذا الشاي بمفعول وقائي وعلاجي لحب الشباب، ولذلك يُنصح بتناوله بالتزامن مع العلاجات الطبية المستعملة لمحاربة هذه المشكلة التجميلية.

- شاي اليانسون:

تشكّل حبوب اليانسون المجففة علاجاً مثالياً للبشرة الدهنية، أما شاي اليانسون فيلعب دوراً بارزاً في تعديل إفرازات البشرة وإعادة الإشراق إليها. وهو يتمتع بمفعول مضاد للبقع البنية كما يعيد للبشرة الصفاء المنشود.

- شاي الزنجبيل:

يعمل شاي الزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية مما يساهم في إيصال الأوكسيجين إلى البشرة بشكل أفضل ويساعد على تجديد الخلايا بشكل أسرع. وهو يتميّز بغناه بالفيتامينات من فئة CوE التي تتمتع بمفعول مضاد للأكسدة ومحارب للشيخوخة.