8 خرافات عن الشعر لاتصدّقوها أبداً

بعض النصائح الشائعة التي نسمعها ونطبّقها منذ سنوات طويلة لا تؤمّن للشعر الفوائد التي ننتظرها منها. لذا حان الوقت لنتعرّف عليها وندرك أنها لا تفي بالوعود التي تطلقها.

1- ترك الشعر يجف بالهواء الطلق أفضل من تعريضه للمجفف الكهربائي:

تشير الاختبارات في هذا المجال إلى أن استعمال المجفف الكهربائي يلحق الضرر بعمق الشعر، أما تركه يجفّ بالهواء الطلق يلحق الضرر بسطحه، إذ إن تعريض الشعر للرطوبة لفترة طويلة أثناء تركه يجفّ في الهواء الطلق يعرّض البروتينات التي تكوّنه إلى التلف. ولحمايته في هذا المجال ينصح الخبراء بتركه يجفّ في الهواء الطلق بنسبة 75بالمئة ثمّ استعمال المجفف الكهربائي على حرارة منخفضة لتخليصه من الرطوبة بشكل كامل.

2- مشكلة القشرة تظهر دائماً على فروة الرأس الجافة:

في الحقيقة إن عكس هذه المقولة هو الصحيح، لأن القشرة تنتج غالباً عن فطريّات تنمو على فروة الرأس الدهنيّة. فإذا كنتم تخافون من أن يتسبب غسل الشعر المتكرر بتجفيف فروة الرأس وظهور القشرة، اعلموا أن هذه المقولة غير صحيحة. ولكن من الضروري في هذه الحالة أن يتم اعتماد شامبو خاص بالغسل المتكرر لا يؤذي الشعر في هذا المجال.



3- قصّ أطراف الشعر كل 6أسابيع يجعله ينمو بسرعة أكبر:

يتمّ نمو الشعر من الجذور، ولذلك فإن لا علاقة لقص أطراف الشعر بتسريع عملية نموّه. ولكن قصّ أطراف الشعر يحافظ على صحتها ويحميها من التكسّر، والتقصّف، والتلف. ويكفي في هذا المجال إنعاش قصة الشعر كل 12 أسبوعاً بقص الأطراف للحفاظ على مظهرها مرتباً.

4- ينتج الشيب عن التعرّض المفرط للتوتر:

يرتبط الشيب بالعوامل الوراثية والتقدّم في السن. ولا يلعب التوتر أي عامل مساعد على ظهوره في هذا المجال، فانخفاض نسبة الميلانين في الشعر هي التي تحوّل لونه الأساسي إلى أبيض وأي تعرّض للتوتر لا يحمل أي تأثير سلبي أو إيجابي على هذه الآليّة.

5- ربط الشعر على شكل ذيل حصان يتسبب في تساقطه:

إن تسريحة ذيل الحصان لا تسبب تساقط الشعر إذا كانت رخوة وغير مشدودة بإحكام. أما الإفراط في اعتماد هذه التسريحة بشكل مشدود فيعرّض جريبات الشعر لضغط مستمر مما يتسبب بضعفها ويؤدي إلى تساقط الشعر، كما يؤدي الاستعمال المستمر لخصلات الشعر المستعار إلى النتيجة نفسها.

6- تفويح الشعر بالماء البارد يؤدي إلى زيادة لمعانه:

إن تعريض الشعر للماء البارد لا يؤدي إلى إقفال جريباته وبالتالي جعله يبدو لامعاً. فشعرنا يتكوّن من خلايا ميتة لا تتأثر بارتفاع حرارة المياه أو انخفاضها، أما أفضل طريقة للحصول على شعر حيويّ فتعتمد على استعمال كونديشنر مغذّي ينعم الشعر ويرطبه مما يجعله يبدو لامعاً.

7- تسريح الشعر بشكل مكثّف يعيد إليه الحيوية ويحافظ على صحته:

يؤدي تسريح الشعر إلى تخليصه من الشوائب والغبار المتراكمة عليه، كما يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية على سطحه. أما الإفراط في تسريح الشعر فيعرّضه لضغط غير مستحبّ فيه ويتسبب بتكسّره. ولذلك ينصح الخبراء بعدم الإفراط بتسريح الشعر، واعتماد النعومة عند تسريحه من الجذور باتجاه الأطراف.

8- من الضروري تبديل أنواع الشامبو المستعملة بشكل دوريّ لأنها تفقد مفعولها عندما يعتاد الشعر عليها:

من الضروري أن يخضع اختيار الشامبو لمتطلبات الشعر، فالأنواع الغنية بالبروتينات تؤمن للشعر حجماً إضافياً، وتلك الغنية بالزيوت تؤمن له التغذية والترطيب...أما تبديل الشامبو المستعمل، فمن الضروري أن يتمّ وفق حاجات الشعر خاصةً لدى تعريضه للتلوين، أو التجعيد، أو التمليس. ويمكن للوفاء لنوع واحد من الشامبو أن يكون مفيداً عندما تبقى حاجات الشعر هي نفسها دون أن يطرأ عليها أي تعديل.