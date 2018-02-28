أسود "سان لوران" يضيء ليل مدينة الأنوار

المعروف عن #باريس أنها "مدينة الأنوار" وعاصمة الأناقة العالمية، ولذلك لم يكن غريباً أن يشكّل عرض Saint Laurent لخريف وشتاء 2018 الذي تمّ تقديمه في أول أيام #أسبوع_باريس للموضة محطة مضيئة في تاريخ هذه الدار العريقة، وفي ليل باريس القارس بفعل موجة الصقيع التي تجتاح العاصمة الفرنسية.

87 إطلالة نسائية ورجالية تضمّنها هذا العرض، غلب عليها اللون #الأسود بسحره، وغموضه، وأناقته. وقد حرص #أنطوني_فاكاريللو في مجموعته الثانية لدار Saint Laurent أن يتوجه بشكل حصريّ لجيل الشباب دون الثلاثين من خلال إطلالات مستوحاة من أجواء سبعينيّات وثمانينيّات القرن الماضي، جمعت بين طابع الروك واللمسات العصرية ببساطة لافتة وأناقة فاخرة.

الجرأة في التصميم خيّمت على الإطلالات النسائية التي تميّزت بالأزياء القصيرة، والقصّات المثيرة. وقد تناسقت القمصان الشفافة بامتياز مع دفء المخمل وترف الجلد. أما معاطف الفرو السوداء، فأضافت لمسات من الفخامة إلى بساطة الإطلالات التي تناسقت معها، فيما قامت الأكمام المنفوخة بإضافة حجم مميز على الأجسام النحيلة.

الإطلالات الرجالية التي تم تقديمها في القسم الثاني من العرض خيّم عليها طابع الغموض أيضاً. وقد تزيّنت البدلات العصريّة بأناقة المخمل، فيما دخل الفرو بلمساته الدافئة على المعاطف والقبعات. كما لفتنا استعمال اللمسات الذهبية والفضية التي أضافت إشراقاً إلى الأزياء الرجالية.

في القسم الثالث من العرض، دخلت حيوية الألوان ورقّة الأزهار على الإطلالات النسائية لتضفي عليها لمسات من الإشراق والمرح. وقد بدت العارضات كأنهن فراشات تتنقل بخفّة لافتة على ممشى العرض. تعرّفوا على أجمل ما قدّمته دار Saint Laurent من أزياء نسائية ورجالية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: