3 أنواع من بلسم الشفاه يمكن تحضيرها في المنزل

من السهل جداً تحضير بلسم مرطب للشفاه في المنزل، يكفي الاستعانة ببعض المكوّنات المتوفرة في المطبخ وإضافة زيوت نباتية وعطرية للحصول على بلسم طبيعي يؤمن لبشرة الشفاه ما تحتاجه من تغذية وحماية وترطيب.

وتتميّز بشرة #الشفاه بكونها تفتقر إلى الغدد الدهنية مما يجعلها رقيقة وحساسة جداً تجاه الاعتداءات الخارجية. وهي لذلك تتطلب وقاية مستمرة للحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف والتشقّق.

وتشكّل الزيوت النباتية والزيوت الأساسية مكوّنين ضروريين في تركيبة بلسم الشفاه الذي نحضّره في المنزل. وهي تحلّ بشكل مثالي مكان بعض المكوّنات الكيمياوية المضرة التي يمكن أن تحتوي عليها بعض أنواع بلسم الشفاه الجاهزة.

- العسل للعناية بالشفاه:

يتميّز #العسل بخصائص مساعدة على التآم التشققات، وبفوائد مهدّئة ومنعمة تساعد على تجديد أنسجة الشفاه.

ولتحضير بلسم الشفاه بالعسل، اخلطوا ملعقة صغيرة من الفازلين أو زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وبضع نقاط من منكّه للطعام، بالإضافة إلى القليل من ظلال الخدين لإعطاء لون منعش لهذا الخليط. يُنصح بوضع هذا البلسم لمدة 30 دقيقة في البراد حتى تتجمّد وتصبح جاهزة للاستعمال.

- الزيوت النباتية والأساسية:

تتميّز #الزيوت النباتية والأساسية بقدرتها الفائقة على العناية والترطيب، ولذلك فهي تشكّل مكوّناً أساسياً من مكونات بلسم الشفاه الذي يتم تحضيره في المنزل. يمكن المزج بين عدة زيوت نباتية في الخلطة الواحدة، أبرزها زيت جوز الهند، زيت بذور المشمش المعروف بمفعوله المضاد للأكسدة، وزيت زروع القمح الغني بخصائصه المساعدة على التآم الندبات، وزيت الورود ذات الفوائد المجددة للبشرة، وزيت الجوجوبا ذات المفعول المنعّم.

ولتحضير بلسم من الزيوت، اخلطوا 5 ملل من زبدة الشيا بعد تذويبها في حمّام من الماء الساخن، مع 5 ملل من زيت بذور المشمش، وغرامين من شمع النحل الأصفر. أضيفوا إلى هذا الخليط نقطتين من زيت زروع القمح التي ستحفظ هذا البلسم لمدة 6 أشهر، ونقطتين من زيت البرتقال الأساسي الذي سينكّهه بطعمة الفاكهة أو نقطتين من زيت شجرة الشاي ذات المفعول المضاد للبكتيريا.

- بلسم للشفاه بالشوكولا:

يتميّز #الكاكاو بخصائصه المضادة للأكسدة والمساعدة على الاسترخاء. ولتحضير بلسم للشفاه بالشوكولا، عليكم خلط 5 ملل من زبدة الكاكاو، و5 ملل من زيت اللوز الحلو، وغرامين من شمع النحل الأصفر. بعد أن يصبح هذا الخليط متجانساً أضيفوا إليه نقطتين من زيت زروع القمح واتركوه ليلة في البراد ليصبح جاهزاً للاستعمال.

- كيفية حفظ بلسم الشفاه الطبيعي:

إن خلو هذه الخلطات من المواد الحافظة يجعل مدة حياتها قصيرة نسبياً، فالخلطات المصنوعة من الزيوت النباتية والزيوت الأساسية تدوم حتى 3 أشهر على أن يتم حفظها في البراد عندما يكون الطقس حاراً. وللحفاظ عليها وحمايتها من التلف يمكن إضافة بعض المواد الحافظة الطبيعيّة إليها ومنها زيت زروع القمح، خلاصة بذور الليمون الهندي، أو الفيتامين E الذي يتمتع بمفعول مضاد للأكسدة.