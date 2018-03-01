نسقوا لون الآيلاينر مع النظارات على طريقة "ديور"

في إطار التحضيرات لموسم جريء وملتزم بموضة الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين، قام بيتر فيليبس مدير الابتكار والصورة لماكياج Dior بتصميم إطلالات جمالية تتمحور حول نظارات العينين. وقد اعتمد في ماكياجه على تنسيق لون الآيلاينر مع ألوان النظارات الشمسية التي أطلقتها دار Dior لموسم الشتاء المقبل.

- العينان

تشكل العينان نقطة الجذب الأساسية في هذا الماكياج، حيث قال بيتر فيليبس في هذا المجال: "أردت ابتكار ماكياج للعينين يظهر اللون بجرأة ويتناسق بامتياز مع ألوان النظارات الشمسية الحاضرة بكثافة في مجموعة أكسسوارات Dior للخريف والشتاء المقبلين. وقد ساعدني في ذلك الطابع الشفاف المعتمد في تنفيذ هذه النظارات".

استعمل فيليبس قلم Diorshow On Stage Liner لرسم خط ملون على أطراف الرموش العلوية والسفلية. وقد تنوعت الألوان التي اعتمدها بين الأخضر، والأصفر، والأحمر، والوردي، والأزرق، والرمادي لتأتي متناسقة مع ألوان النظارات. ثم عمل على تحديد الحواجب بمستحضري Diorshow Brow Styler وDiorshow Bold Brow مع الحفاظ على إطلالتهم الطبيعية.

- البشرة

اختار بيتر فيليبس الحفاظ على سحنة طبيعية مشرقة مستعملاً مصل Capture Youth Glow Booster الذي يضفي لمسة من الإشراق على البشرة. ثم عمد إلى توحيدها بواسطة كريم الأساس Diorskin Forever Undercover الذي يؤمن تغطية مثالية مع الحفاظ على لمسة طبيعية، واستعان بكونسيلر Diorskin Forever Undercover Concealer لتغطية الشوائب الظاهرة بالإضافة إلى بودرة Diorskin Mineral Nude Bronze أو Glow لإضفاء لمسات من الإشراق على البشرة.

- الشفاه

حرص بيتر فيليبس على ابتكار ماكياج حيادي للشفاه، واكتفى بتطبيق لمسة من Dior Addict Lip Maximizer لجعلها مكتنزة.

- الأظافر

اللمسات الطبيعية لهذه الإطلالة امتدت أيضاً إلى الأظافر التي حافظت على مظهر مشرق بواسطة طلاء الأساس Base Coat Abricot وجل حماية الأظافر Le Gel Coat.

- الشعر

تم تنفيذ التسريحات على يد مصفف الشعر الشهير غيدو بالو الذي ابتكر تسريحات بسيطة تتناسب مع النوعية الأساسية للشعر لإبراز القبعات التي زينت الإطلالات.