هذه أنجح التقنيات التجميلية الخاصة بالوجه والعنق

تتعدد التقنيات المستعملة لتأمين حلول لمشاكل الوجه والعنق التجميلية، ما يجعل الاختيار فيما بينها مهمة صعبة. فيما يلي جمعنا أنجح التقنيات المستعملة لتجميل الوجه والعنق، تعرّفوا عليها لتحسنوا الاختيار فيما بينها:

• علاج هبوط الحاجبين

يتميّز الحاجب بتواجده في موقع توازن بين العضلات التي ترفعه وتلك التي تنزله. لذلك فإن علاج مشكلة هبوط الحاجبين ممكن بواسطة تقنية "سكين تايتننغ" Skin Tightening لشدّ الجبهة ورفع الحاجبين دون الحاجة إلى تدخل جراحي. يمكن الحصول على النتيجة نفسها أيضاً من خلال حقن "البوتوكوس" التي يتزامن تطبيقها مع رفع الحاجبين بواسطة التعبئة بالحمض الهيالوريني لمنطقة تحت الحاجب. وتعتبر هذه الطريقة دقيقة جداً، ما يستدعي خبرات متقدمة في هذا المجال.

• علاج مشاكل محيط العينين

يمكن لتقنية Skin Tightening التي سبق استعمالها لهبوط الحاجبين أن تستعمل لمعالجة الترهل في منطقة محيط العينين أيضاً. فيما تستعمل تقنية Fractional Laser لإزالة التجاعيد، وشدّ الجلد حول العينين في آن واحد.

أما في حال وجود هالات سوداء حول العينين، والتي تكون في أغلب الأحيان وراثية، فإن علاجها الأفضل يكون عبر تقنية الـ"كيو-سويتشد لايزر" Q-Switched Laser التي يمكن إجراؤها بالتزامن مع علاج بواسطة الـ"فراكشونال لايزر" Fractional Laser للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال. أما النتيجة التي يتم الحصول عليها من خلال هذه التقنية فتدوم لسنوات خاصة لدى المواظبة على استعمال مبيّضات البشرة والمستحضرات الواقية من الشمس.

وفي حال ظهور تجويف تحت العينين، فإن الحل الأفضل يكون عبر الاستعانة بمواد التعبئة التي يمكن أن تكون من نوع الحمض الهيالوريني، كما يمكن أن تكون دهوناً في حال كان الجلد رقيقاً.

• تصحيح الأنف دون جراحة

تعاني العديد من السيدات من مشاكل في شكل الأنف، ومنهن من خضعن لجراحات سابقة لم تكن نتائجها مرضية تماما. في بعض الحالات يمكن تصحيح شكل الأنف عبر حقن التعبئة بمادة الحمض الهالوريني أو بمادة الـ"رادييس" Radiesse التي تحتوي على الكالسيوم، ما يعيد استقامة الأنف ويحسّن شكله العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن استعمال "البوتوكس" لتحسين التجاعيد في أعلى الأنف ورفعه أيضاً.

• الترهل والتجاعيد في العنق

يعتبر علاج الرقبة مهما جدا لتبدو متناسقة ومتجانسة مع الوجه. كما يشكّل الدمج بين نوعين أو أكثر من العلاجات الحل الأفضل في هذا المجال. وتساعد تعبئة الخدين، وإعادة المحيط الطبيعي للوجه، على تحسين شكل الرقبة كثيرا ورفع الجلد فيها.

أما بالنسبة للعلاجات المباشرة الخاصة بشدّ الجلد وتصحيح الترهل في الرقبة، فتكون عبر جلسة أو جلستين من تقنية الـ"سكين تايتننغ" Skin Tightening. لا تترك هذه التقنية أية آثار جانبية على الجلد كالاحمرار أو الحروق، فيما يدوم مفعولها حوالي السنتين تقريبا.

يمكن الاستعانة أيضاً بتقنية "البوتوكس"، الذي يستخدم لحقن العضل الممتد من الحنك إلى أسفل الرقبة، بهدف منع تشنجه وظهور التجاعيد في هذه المنطقة. بالإضافة إلى إمكانية استخدام جلسات الـ"ميزوثيرابي" Mesotherapy الغني بالفيتامينات لترطيب البشرة وتحسين وضع الرقبة وشدّها.