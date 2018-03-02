أجمل 10 أثواب ظهرت بها النجمات في حفل الأوسكار

مع اقتراب موعد حفل الأوسكار بنسخته الـ90 الذي سيقام يوم الأحد المقبل، بدأت الأنظار تتجه إلى النجوم والنجمات الذين سيفوزون بهذا التمثال الذهبي، وإلى ما ستكون عليه إطلالات النجمات في هذا الحفل.

وبانتظار ذلك، استعرضوا معنا أجمل 10 أثواب اختارتها النجمات للمشاركة بحفل الأوسكار في السنوات العشرين الماضية.

- تألقت النجمة ميريل ستريب في حفل أوسكار العام 2017 بإطلالة باللون الكحلي حملت توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب. وهي اعتمدت ثوباً عاري الكتفين تزين بالتطريز وتم ارتداؤه فوق سروال ضيق باللون نفسه.

- تسلمت النجمة إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The La La Land في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2017، بثوب ذهبي من دار Givenchy نسقته مع مجوهرات ماسية من Tiffany&Co. وقد تميز ثوبها بالشراريب والتطريزات المستوحاة من أجواء عشرينيات القرن الماضي.

- تألقت النجمة نعومي واتس في حفل أوسكار العام 2016 بثوب عاري الكتفين باللون الكحلي مستوحى من أناقة الحوريات. حمل هذا الثوب توقيع دار Armani Prive وقد تم تنسيقه مع مجوهرات ماسية من Bulgari.

- حصلت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم La Vie en Rose، وهي ترتدي ثوباً أبيض بقصة الحورية حمل توقيع المصمم الفرنسي Jean Paul Gaultier.

- تألقت النجمة بينيلوبي كروز في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2007 بثوب عاري الكتفين من Atelier Versace تميز بتطريزه الرومنسي والكشاكش الصغيرة التي زينت تنورته.

- لم تكتف النجمة بري لارسون بالحصول على جائزة أوسكار في العام 2016، ولكنها حصدت أيضاً إعجاب نقاد الموضة بثوبها الأزرق المزين بالكشاكش العامودية والذي حمل توقيع دار Gucci.

- تألقت النجمة شارليز ثيرون في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2005 بثوب عاري الكتفين باللون الأزرق الفاتح، حمل توقيع Dior Couture نسقته مع مجوهرات ماسية.

- اختارت النجمة كايت وينسليت ثوباً أحمر من Ben Di Lisi للمشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2002. وقد تميزت إطلالتها بالجرأة في اختيار اللون والأناقة اللافتة التي امتزجت بالبساطة في اختيار التصميم.

- تألقت النجمة جنيفر لورانس بإطلالة أميرية لدى تسلمها جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2013. حمل ثوبها توقيع دار Dior وتميز بفخامة تناسقت بامتياز مع أجواء حفل الأوسكار وتسلمها لأرقى جائزة يمكن أن تحصل عليها ممثلة.

- في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2001، اختارت النجمة جوليا روبرتس الظهور بثوب يحمل توقيع دار Valentino يعود إلى مجموعة الدار من الأزياء الراقية للعام 1992. وقد ساهمت روبرتس من خلال ذلك بانتشار موضة الأزياء "الفينتاج"، حيث قال المصمم فالنتينو غارافاني حينها إن رؤية جوليا روبرتس بهذا الثوب كان من أجمل المحطات في حياته المهنية.