هكذا حمل "بالمان" موضة 2050 إلينا

يحقق أوليفييه روستينغ، المدير الإبداعي في دار #Balmain، أحلامه بكل تفاصيلها. فهو يقف بعمر الـ32 وراء إحدى أعرق دور الأزياء الفرنسية، ويملك جيشاً خاصاً من العارضات والمتابعين الذين يصل عددهم إلى 4,7 مليون على موقع إنستغرام.

"جيش #بالمان " كما يسمّونه قادم إلينا من العام 2050، في رحلة من المستقبل إلى حاضرنا. فقد أراد روستينغ في مجموعته من #الأزياء_الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين أن يحمل إلينا رؤيته المستقبلية من خلال 90 إطلالة تجمع بين غرابة الخيال العلمي وبريق ثمانينيات القرن الماضي.

لإبراز هذه الأجواء المستقبلية، استعان روستينغ بخامات الجلد اللمّاع، والPVC، إضافة إلى تأثيرات أوراق الألمنيوم والترتر الثلاثي الأبعاد، والخيوط النيونيّة. وهو قسّم عرضه إلى 4أقسام جسّدت كلاً على طريقتها رؤيته السبّاقة في مجال الموضة.

تضمّن القسم الأول من العرض 25 إطلالة غلبت عليها ألوان الفضّي، والأبيض، والرمادي الفاتح، والزهري المعدني، والأزرق. أما القسم الثاني فغلب عليه الطابع المونوكرومي للونين الأبيض والأسود. وتزيّن القسم الثالث من العرض، الذي تضمّن حوالي 30 إطلالة، بالألوان النيونيّة المشرقة، أما في القسم الرابع فشهدنا طغيان اللون الأسود الذي لم تكسر من حدّته سوى بعض اللمسات الفضية.

الأثواب الضيقة القصيرة و"الجامبسوت"، والأكتاف الضخمة خيّمت كالعادة على أزياء مجموعة Balmain. وظهرت الكشاكش التي تم اعتمادها بأساليب مبتكرة بالإضافة إلى التنانير المكسّرة الطويلة والسراويل الواسعة التي تمّ تنسيقها مع سترات قصيرة حيناً ومعاطف طويلة حيناً آخر. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.