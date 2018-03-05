إطلالات بتوقيع عرب في حفل الأوسكار

شكّل حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ90 الذي أقيم مساء أمس على مسرح دولبي في مدينة #لوس_أنجلوس الحدث الأبرز في مجالي الفن والموضة على السواء.

فقد تألّقت النجمات بأجمل الإطلالات على البساط الأحمر للحفل، وكان للمصممين العرب حضور بارز في هذا المجال من خلال مجموعة من الإطلالات حملت توقيعهم تعرّفوا عليها فيما يلي:

- بمناسبة ترشيح أول فيلم لبناني لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل #الأوسكار، اهتمّ المصمم إيلي صعب بأناقة نجمات الفيلم على البساط الأحمر. وقد تألّقت الممثلة ريتا حايك بثوب مطبّع بألوان متعددة، واختارت الممثلة ديامان بو عبود ثوباً أزرق مطرّزا بالأزهار فيما اعتمدت كاتبة السيناريو جويل توما ثوباً طويلاً باللون الأسود.

- المصمم إيلي صعب شكّل أيضاً خيار النجمة زوي دوتش التي اختارت من تصميمه ثوباً باللون الرمادي الفاتح تميّز بتطريزه الغنيّ والمبتكر.

- النجمة آبي كورنيش اختارت ثوبها ذا اللون البيج المطرز بالذهبي من تصميم دار Elie Saab أيضاً.

- النجمة جينا رودريغيز تألقت بدورها بثوب طويل مطرّز زيّنه حزام معدنيّ عند الخصر حمل توقيع دار Zuhair Murad.

- اختارت النجمة أليسون جاني إطلالة حمراء مشرقة تألّفت من ثوب أحمر طويل حمل توقيع المصممة ريم عكرا.

- الإعلامية ريا أبي راشد مقدّمة برنامج "سكوب مع ريا" على شاشة mbc اختارت تغطية الحفل بثوب أزرق حمل توقيع دار Tony Ward.

- الإعلامية ومصممة الأزياء جوليانا رانسيك اختارت الظهور بثوب طويل ذي كتف واحدة من تصميم دار Georges Chakra.

- اختارت النجمة بيتي غابرييل ثوباً طويلاً باللون الأخضر جاء مطرزاً بالأزهار وحمل توقيع دار Georges Chakra.