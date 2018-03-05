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إطلالات بتوقيع عرب في حفل الأوسكار

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
فريق عمل فيلم القضية 23 المرشح للحصول على أوسكار
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شكّل حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ90 الذي أقيم مساء أمس على مسرح دولبي في مدينة #لوس_أنجلوس الحدث الأبرز في مجالي الفن والموضة على السواء.

فقد تألّقت النجمات بأجمل الإطلالات على البساط الأحمر للحفل، وكان للمصممين العرب حضور بارز في هذا المجال من خلال مجموعة من الإطلالات حملت توقيعهم تعرّفوا عليها فيما يلي:

- بمناسبة ترشيح أول فيلم لبناني لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل #الأوسكار، اهتمّ المصمم إيلي صعب بأناقة نجمات الفيلم على البساط الأحمر. وقد تألّقت الممثلة ريتا حايك بثوب مطبّع بألوان متعددة، واختارت الممثلة ديامان بو عبود ثوباً أزرق مطرّزا بالأزهار فيما اعتمدت كاتبة السيناريو جويل توما ثوباً طويلاً باللون الأسود.

جويل توما وديامان بوعبود وريتا حايك بأزياء إيلي صعب جويل توما وديامان بوعبود وريتا حايك بأزياء إيلي صعب

- المصمم إيلي صعب شكّل أيضاً خيار النجمة زوي دوتش التي اختارت من تصميمه ثوباً باللون الرمادي الفاتح تميّز بتطريزه الغنيّ والمبتكر.

زوي دوتش زوي دوتش

- النجمة آبي كورنيش اختارت ثوبها ذا اللون البيج المطرز بالذهبي من تصميم دار Elie Saab أيضاً.

أبي كورنيش أبي كورنيش

- النجمة جينا رودريغيز تألقت بدورها بثوب طويل مطرّز زيّنه حزام معدنيّ عند الخصر حمل توقيع دار Zuhair Murad.

جينا رودريغيز جينا رودريغيز

- اختارت النجمة أليسون جاني إطلالة حمراء مشرقة تألّفت من ثوب أحمر طويل حمل توقيع المصممة ريم عكرا.

أليسون جاني أليسون جاني

- الإعلامية ريا أبي راشد مقدّمة برنامج "سكوب مع ريا" على شاشة mbc اختارت تغطية الحفل بثوب أزرق حمل توقيع دار Tony Ward.

ريا أبي راشد ريا أبي راشد

- الإعلامية ومصممة الأزياء جوليانا رانسيك اختارت الظهور بثوب طويل ذي كتف واحدة من تصميم دار Georges Chakra.

جوليانا رانسيك جوليانا رانسيك

- اختارت النجمة بيتي غابرييل ثوباً طويلاً باللون الأخضر جاء مطرزاً بالأزهار وحمل توقيع دار Georges Chakra.

بيتي غابرييل بيتي غابرييل

كلمات دالّة

#لوس أنجلوس, #الأوسكار

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