عطر أنجيلينا جولي يكشف عن وجه جديد للأنوثة

تمّ تصميم #عطر Mon Guerlain ليشكّل إشادة بالأنوثة، التي توصف عادةً بكونها رقيقة وهشّة لكنها في الحقيقة قوة مدهشة ومصدر للحياة. أما سفيرة هذا العطر النجمة أنجيلينا جولي فهي تمثّل الأم والمرأة الحرّة، الكريمة، والملتزمة بقضايا الإنسان. أنوثتها متعددة الأوجه فهي فخورة وعازمة دون أن تتخلى عن رقتها وعن أحلامها التي تسعى جاهدةً لتحقيقها.

عطر برقّة الياسمين

جديد Mon Guerlain ماء عطر زهريّ Eau de Parfum Florale يأتي أشبه بترجمة نضرة ولطيفة مستوحاة من زهرة تتفتّح وسط ندى الصباح.

عن تجربة هذا العطر تخبرنا #دلفين_جيلك التي شاركت في ابتكاره مع تييري واسر المعروف بكونه "أنف" دار Guerlain. وهي تقول في هذا المجال: "لتركيبة هذا العطر أردنا أن نركّز على الطابع الغنيّ بعبير الأزهار البيضاء، وأبرزها ياسمين العرب الذي يشكّل جزءاً أساسياً من هوية عطر Mon Guerlain.

أما تييري واسر فيقول عن هذا العطر: "يتم التعبير عن الوجه المشمس، المشرق، والوافر للأنوثة في هذا العطر من خلال الجرعة المفرطة من الياسمين التي تتوافق مع الفانيليا والكهرمان بأناقة لافتة".

قارورة كريستالية فاخرة

قامت دار Baccarat الشهيرة بتنفيذ قارورة هذا العطر. وهي قارورة رباعية الجوانب تعود إلى العام 1908، تمّ تصميمها على يد غابريال غيرلان.

شكّلت هذه القارورة مصدر وحي للعديد من الفنانين والمصممين الذين أعادوا ترجمتها من خلال ابتكاراتهم. أما بصيغتها الجديدة فهي تتميّز بخطوط صلبة ومنحنيات مرهفة توحي بأنوثة قوية ورقيقة في الوقت نفسه. وهي تجسّد بامتياز رسالة هذا العطر وسفيرته النجمة #أنجيلينا_جولي.