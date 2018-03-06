بالصور.. إطلالات النجمات قبل وبعد الأوسكار

تلي #حفل_الأوسكار مباشرةً مجموعة من الحفلات تُعرف بالـ After-Parties، أشهرها الحفل الذي تقيمه مجلة Vanity Fair ويشكّل ملتقى لنجوم ونجمات العالم. تحرص النجمات بهذه المناسبة عادةً على تغيير #الإطلالة الرسميّة التي اعتمدنها في حفل الأوسكار إلى إطلالة أقلّ رسميّة تليق بالحفلات الصاخبة. تعرّفوا فيما يلي على بعضها:

- أثارت الإطلالة التي اعتمدتها النجمة #سلمى_حايك لحضور حفل الأوسكار جدلاً بين من اعتبرها أحد أجمل إطلالات الحفل، ومن اعتبرها من أسوأ الإطلالات. أما الثوب المعدنيّ الزهري الذي اختارت الظهور به في حفل Vanity Fair، فقد أجمع الكلّ على أناقته. وقد حملت الإطلالتان توقيع Alessandro Michele المدير الإبداعي في دار Gucci.

- حملت إطلالة النجمة #مارغو_روبي ذات اللون الأبيض توقيع دار Chanel، وقد تميّزت بطابعها الكلاسيكي وتطريزها الدقيق على الكتفين والصدر. وهي اعتمدت لما بعد الحفل إطلالة فضيّة من Chanel أيضاً تميّزت بلمساتها العصريّة البرّاقة.

- تألّقت النجمة #أليسون_جاني بثوب أحمر طويل من Reem Acra خلال حفل الأوسكار نسّقته مع مجوهرات ماسيّة. وقد حافظت على هذه المجوهرات في إطلالة ما بعد الحفل التي تألّفت من تنورة طويلة باللون الأحمر نسّقتها مع قميص أبيض.

- اختارت النجمة ماري جي بليج لونين كلاسيكيين هما الأبيض والذهبي لإطلالاتها في حفل الأوسكار وما بعده. فقد ظهرت في الحفل بثوب أبيض تزيّنه اللآلئ من Versace، وبدت إطلالتها الذهبية في حفل Vanity Fair التي حملت توقيع Vera Wangشبيهة بمجسّم جائزة الأوسكار.

- لم توفّق النجمة إيما ستون بأي من الإطلالتين التي اختارتهما لحفل الأوسكار وما بعده. فقد حملت هاتان الإطلالتان توقيع دار Louis Vuitton، وتألّفت الأولى من سروال أسود وسترة بلايزر تزيّنها عقدة عند الخصر فيما اتخذت الثانية شكل ثوب قصير متعدد الألوان يفتقر إلى التميّز والأناقة.

- اعتمدت النجمة غريتا غيرويغ ثوباً أصفر طويلا من Rodarte للظهور على البساط الأحمر للأوسكار، وثوبا أبيض كلاسيكيا من Dior لحفل Vanity Fair. وقد أجمع نقّاد الموضة على أنه كان عليها ارتداء الثوب الأبيض على البساط الأحمر لحفل الأوسكار وترك ثوبها الأصفر لحفل Vanity Fair.

- اختارت النجمة أليسون ويليامز ثوباً كلاسيكياً بلون حيادي من Armani Prive لحضور حفل الأوسكار، أما إطلالتها في حفل Vanity Fair بثوب أحمر عاري الكتفين فجأت أكثر جرأة وحملت توقيع دار Jean Louis Sabaji.

- تألّقت النجمة ليزلي بيب بثوب أسود كلاسيكي منJ. Mendel Couture في حفل الأوسكار، فيما اختارت لحفل Vanity Fair إطلالة أكثر جرأة تلوّنت بالأحمر وتألّفت من جامبسوت وسترة بلايزر من توقيع Pamella Roland.

- اعتمدت النجمة إميلي بلانت ثوباً رمادياً جاء رومانسياً بامتياز من دار Schiaparelli، فيما اختارت لحفل Vanity Fair ثوباً درامياً من Alexander McQueen غطّته التطريزات السوداء والذهبيّة.