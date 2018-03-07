احذري.. 8 أخطاء في الماكياج تجعل بشرتكِ متعبة

لا يكفي تطبيق الماكياج على بشرتكِ لكي تبدو إطلالتكِ مشرقة، إذ يجب اعتماد الخطوات الصحيحة في هذا المجال للمحافظة على النضارة. اكتشفي فيما يلي 8 أخطاء نقترفها عادةً وتجعل من بشرتنا تبدو متعبة وفاقدة للحيوية:

1 - لا تهتمين بأساس الماكياج

يمكن لمستحضرات الماكياج أن تستقر في الخطوط والتجاعيد الصغيرة التي تحيط بعينيكِ وشفاهك مما يساهم في جعل إطلالتكِ تبدو متعبة. ولذلك من الضروري وضع أساس عازل على بشرتكِ قبل تطبيق الماكياج. اختاري برايمر يتمتع بخصائص خافية للشوائب ومعزّزة للإشراق، وستلاحظين أن إطلالتك ستبدو حيويّة وماكياجكِ سيدوم لفترة أطول.

2 - تستعملين مستحضر الأساس غير المناسب

يمكن لكريم الأساس ذي الصيغة المبودرة أن يستقرّ في الخطوط والتجاعيد الصغيرة، ويزيد من علامات التعب التي تظهر على البشرة. استبدليه بكريم أساس تكون صيغته كريميّة ويكون مزوداً بعناصر مرطبة ومعزّزة للإشراق للعمل على توحيد البشرة وإبراز إشراقها.

3 - تطبقين الفاونديشن بشكل خاطئ

إن استعمال الفرشاة لتطبيق الفاونديشن يجعل مهمتكِ صعبة إذا كنت غير خبيرة في هذا المجال. ولذلك ننصحكِ بالاستعانة بإسفنجة الماكياج الأسطوانية المعروفة باسم Beauty Blender كونها تساعدكِ في توزيع الفاونديشن بشكل متواز بهدف توحيد البشرة دون إثقالها.

4 - تبرزين الهالات الداكنة بدل إخفائها

لا تستعملي كونسيلر بلون أفتح من لون بشرتكِ، فعندما تكونين متعبة أنت بحاجة إلى إخفاء الهالات الداكنة وليس إبرازها. اختاري الكونسيلر باللون نفسه الذي تختارينه لكريم الأساس، فمن شأن ذلك أن يخفي كافة شوائب بشرتكِ بدل تسليط الضوء عليها.

5- تستعملين ألواناً تبرز تعب عينيكِ

لإخفاء علامات التعب أنت بحاجة إلى ظلال تجعل عينيكِ تبدو أوسع وأكثر إشراقاً. ابتعدي عن الماكياج الأسود الدخاني واستعيني بظلال بنيّة بلون الشوكولاتة تجعل عينيكِ تبدوان واسعتين مما ينعكس إشراقاً على نظراتكِ.

6 - تستعملين آيلاينر بلون داكن جداً

استبدلي الآيلاينر الأسود الذي يجعل نظراتكِ تبدو حزينة وقاسية بلون رمادي، كحلي، أوبني. واعلمي أن النتيجة لا تكون مختلفة بشكل كبير عن اعتماد اللون الأسود، ولكنكِ ستتجنبين بذلك النظرات المثقلة والمتعبة التي يزيد من حدّتها اللون الأسود.

7- تجعلين شفاهكِ تبدو رقيقة

إن استعمال الألوان الداكنة لماكياج الفم يجعل شفاهكِ تبدو أكثر رقة مما هي عليه، وتجعل ابتسامتكِ تبدو قاسية. استعيني بأحمر الشفاه ذات ألوان البيج المشرق التي تدخل عليها التدرجات الورديّة أو المشمشيّة لإضفاء لمسة من الحيوية على كامل ماكياجكِ.

8- لا ترطبين ماكياجكِ بعد تطبيق الماكياج

استعملي الرذاذ المرطّب فوق الماكياج في كلّ مرة تشعرين فيها أن وجهكِ يبدو متعباً، فمستحضرات الماكياج تجفّف البشرة عادةً مما يبرز التجاعيد والشوائب في الوجه، أما الاستعانة برذاذ مرطّب فيعيد للإطلالة حيويتها وإشراقها.