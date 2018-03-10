10 أفكار لإطلالة ربيعية كلها "دنيم"

يشكّل الدنيم خامة أساسية في خزائننا نظراً لطابعها العملي والمريح. وقد استعان به المصممون العالميون في مجموعاتهم الربيعية لتنفيذ إطلالات يغزوها الدنيم من قمة الرأس حتى أخمص القدمين. تعرّفوا عليها فيما يلي، واستوحوا من تصاميمها أفكاراً لارتداء الدنيم في الموسم المقبل:

- اخلطي بين عدة ألوان من الدنيم في القطعة الواحدة على طريقة دار Dior، فتدرجات الأزرق تتميّز بطابعها العصري الأنيق وخامة الدنيم ممكن أن تبدو راقية أيضاً.

- اعتمدي لعبة التناقض من خلال تنسيق سروال وسترة من الدنيم ذات طابع كاجوال مع معطف فاخر من الفرو على طريقة Oscar de La Renta.

- ما رأيك باختيار ثوب من الدنيم يتميّز بقصّاته الأنثوية وأكتافه العارية على طريقة دار Fendi.

- نسّقي أزياءكِ المنفّذة بخامة الدنيم مع حقيبة وحذاء من الخامة نفسها واللون نفسه على طريقة دارTom Ford.

- كوني جريئة بتنسيق ألوان مبتكرة من الدنيم مع بعضها بعضا على طريقة دار Stella McCartney.

- لإطلالة متجددة، جرّبي الدنيم الذي تزيّنه الطبعات ونسّقيه مع أكسسوارات مبتكرة على طريقة دار Giambattista Valli

- اجعلي من تنورة الدنيم متوسطة الطول رفيقة إطلالاتكِ النهارية، ونسّقيها مع تي شيرت بيضاء وقميص من الدنيم أيضاً على طريقة Versace.

- لإطلالة مبتكرة، اختاري الدنيم الذي تزيّنه الرسومات والألوان على طريقة دار Calvin Klein.

- لا تترددي في اعتماد "جامبسوت" من الدنيم على طريقة Mugler إذا كنت صاحبة قوام ممشوق ورشيق.

- يبقى الكحلي الداكن اللون الأكثر أناقة بالنسبة للدنيم، فلا تترددي في اعتماده على طريقة دار Nina Ricci.