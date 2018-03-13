"حقيبة الصدر" أبرز الإكسسوارات الرجاليّة لهذا الربيع

بعد حقيبة الظهر التي شكّلت إكسسواراً أقبل على اعتماده الرجال والنساء في مواسم عدة سابقاً. ها هي "حقيبة الصدر" تحتلّ مكاناً مميزاً في عدد من العروض الرجالية لربيع وصيف 2018 نظراً لطابعها العملي، والعصري، والأنيق الذي لفت الأنظار إليها.

برزت هذه الحقيبة في عدة عروض خلال أسابيع موضة الربيع محتلةً مكانة أساسيّة في الإطلالة نظراً لتموضعها على الصدر أي عند واجهة الجسم. فكيف تمّ تنسيقها مع الأزياء الربيعيّة؟

- استعانت دار Louis Vuitton بطبعة المونوغرام الأيقونيّة لتزيّن بها حقائب الصدر التي جاءت متناسقة مع الأحزمة الجلديّة. وقد تمّ تنفيذ هذه الحقائب بأحجام متعددة ترضي مختلف الأذواق.

- صمّمت دار Valentino السترات الجلديّة الفاخرة مع حقائب صدر جاءت متناسقة معها. تمّ تصنيع هذه الحقائب من جلود طبيعيّة، وهي تميّزت بألوانها المشرقة والحيويّة.

- حوّلت دار GCDS تصميم حقيبة الخصر، التي كانت على الموضة في تسعينيّات القرن الماضي، إلى حقيبة صدر. وقد تمّ تنفيذها بخامة النايلون ذات الطابع الرياضي مما يجعل منها مثالية لمرافقة الإطلالات اليوميّة.

- اختارت دار Liam Hodges أن تزيّن حقائب الصدر برسائل وعبارات متنوّعة عبّرت عن جوهر العلامة وعن طابعها الشبابي.

- لم تكتفِ دار Wood Wood بحقيبة واحدة بل فضّلت الجمع بين حقيبتين تتميّزان بطابع عملي وعصري.

- الرسائل المكتوبة ظهرت أيضاً على حقائب Andrea Crews التي تميّزت بألوانها الكلاسيكيّة وتناسقت بامتياز مع الطابع المبتكر لأزياء هذه العلامة.

- دار Cerruti تبنّت موضة هذه الحقائب التي تمّ ارتداؤها على الصدر حيناً وعلى الظهر حيناً آخر. وقد اختارت لها تصميماً وألواناً جاءت أقرب إلى الطابع الكلاسيكي.

- اللون الأسود خيّم على حقائب Berthold لخلق تناقض مع الألوان الربيعية المشرقة التي غزت الأزياء الرجاليّة.