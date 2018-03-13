10 وصايا تجميليّة مضادة لشيخوخة البشرة

لمحاربة #شيخوخة_البشرة، من الضروري المواظبة على تبنّي مجموعة من الخطوات الوقائيّة والعلاجيّة القادرة على تأخير ظهور الخطوط، والتجاعيد، وعلامات الترهّل. فيما يلي 10 وصايا وضعها اختصاصيّون في علاج مشاكل شيخوخة البشرة ندعوكم لتبنّيها والمواظبة على تطبيقها بهدف الحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة.

- حافظوا على نظرات مشرقة:

يكثر انتشار البقع الملوّنة في محيط العينين مما يسلّط الضوء بشكل أكبر على الخطوط و #التجاعيد التي تغزو هذه المنطقة. ولذلك ننصحكن باستعمال مصل أو كريم لمحيط العينين يتمّ اختياره بمميّزات مضادة للبقع بالإضافة إلى خصائص محاربة للتجاعيد في هذه المنطقة الحساسة من الوجه.

2- أمّنوا الدعم الذي تحتاجه البشرة:

إن ترطيب البشرة يلعب دوراً فعّالاً في الحفاظ على شبابها، كما أن تغذية البشرة ضروريّة لحمايتها من علامات الشيخوخة المبكرة. ولذلك ينصح الخبراء بالمواظبة على ترطيب البشرة وتغذيتها بمستحضرات تناسب نوعها لتقوية دفاعاتها المناعيّة تجاه الاعتداءات الخارجيّة. مع الحرص على أن يكون مستحضر الترطيب اليومي مزوداً بعامل حماية من الشمس.

3- استفيدوا من القدرة الطبيعيّة لتجدد البشرة في الليل:

تكون البشرة أكثر تفاعلاً مع المستحضرات التجميليّة في فترات #النوم_الليلي. ولذلك يُنصح باختيار كريم أو مصل ليليّ يساعد على تجديد البشرة وتغذيتها، على أن يتم تطبيقه على البشرة قبل النوم للمساعدة على تجديدها بالعمق والمحافظة على شبابها لأطول فترة ممكنة.

4- استعينوا بمستحضرات عناية مكثّفة:

اختاروا الأمصال الغنيّة بالزيوت المضادة للشيخوخة لتطبيقها على البشرة صباحاً ومساءً قبل كريم النهار وكريم الليل، فغنى هذه الأمصال بالعناصر المرممة للبشرة يساهم في الحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

5- احرصوا على تأمين عناية خاصة بالبشرة الحساسة:

تعاني 60 بالمئة من النساء من تحسّس عابر في مرحلة من مراحل الحياة. ويترجم هذا التحسّس عبر علامات احمرار، وحكّة، وجفاف قد تظهر على البشرة. وفي هذه الحالة من الضروري استبدال كريم الترطيب الاعتيادي بآخر يكون موجّهاً للبشرة الحسّاسة.

6- اهتمّوا بتدعيم متانة البشرة:

يؤدي انخفاض مستوى #الكولاجين في البشرة إلى ترهلها. وللحدّ من تفاقم هذه المشكلة، استعينوا بالأمصال الغنيّة بعناصر تنشّط إفراز الكولاجين في البشرة أو تؤمن بدائل له مما يساهم في الحفاظ على متانتها وحمايتها من الترهّل.

7- نشّطوا آليّة تجدد الخلايا في البشرة:

تصبح بشرتنا أكثر رقّةً مع مرور الزمن، مما يجعلها بحاجة إلى كريمات ليليّة تكون غنيّة بالعناصر المغذية التي تساهم في تسريع عملية تجددها. وتتمتع بعض الكريمات بقدرة على تقوية الحاجز الخارجي للبشرة مما يساعد على تأخير ترهلها، فلا تترددوا في استعمالها بشكل يومي لتنشيط آليّة تجدد البشرة.

8- خففوا من ظهور التجاعيد:



تتمتع البشرة الشابة بقدرة على التقاط الضوء ومن ثمّ عكسه عن سطحها مما يساعد في التخفيف من ظهور الخطوط عليها. يمكن الاستعانة بالمبدأ نفسه للتخفيف من حدّة التجاعيد التي تظهر على البشرة عبر استعمال الأمصال المعزّزة للإشراق التي تتمتع بمفعول عاكس للضوء وبالتالي مخفّف للتجاعيد.

9- احتفظوا بالماء داخل البشرة:

مع مرور الوقت، تفتقد البشرة لكثافتها وقدرتها على احتباس الماء فتصبح أكثر جفافاً. ولذلك بجب مساعدتها في هذا المجال عبر استعمال كريمات تعزّز كثافتها وقدرتها على احتباس الماء مما يجعلها تبدو أكثر امتلاءً وحيويّة.

10- رّكزوا على البروتينات:

بعض أنواع البروتينات ضرورية للحفاظ على شباب البشرة، وأبرزها الكولاجين، والإلستين، والبروتينات المائية. اختاروا أنواع الكريمات التي تعزّز إنتاج هذه البروتينات أو تعوّض عن النقص فيها، فهي تساعد على تنشيط آليّة تجدد البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.